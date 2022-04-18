https://tr.sputniknews.com/20220418/izmirde-piyasaya-surulmeye-hazir-binlerce-sahte-ilac-ele-gecirildi--1055659811.html
İzmir'de piyasaya sürülmeye hazır binlerce sahte ilaç ele geçirildi
İzmir'de piyasaya sürülmeye hazır binlerce sahte ilaç ele geçirildi
İzmir'de piyasaya sürülmeye hazır binlerce sahte ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T22:54+0300
2022-04-18T22:54+0300
2022-04-18T22:53+0300
izmir
sahte
ilaç
türkiye
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Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.Ç. adlı şahsın ilçede sahte ilaç üretip ticaretini yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda şüphelinin deposu ve aracında yapılan aramalarda sahte 16 bin 380 tablet ilaç, 120 poşet şase ilaç ile bin 41 cinsel içerikli ilaç ve çeşitli cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Ele geçirilen sahte ürünlerin son derece sağlıksız olduğu bildirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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izmir, sahte, ilaç
İzmir'de piyasaya sürülmeye hazır binlerce sahte ilaç ele geçirildi
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İzmir'de piyasaya sürülmeye hazır binlerce sahte ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.Ç. adlı şahsın ilçede sahte ilaç üretip ticaretini yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda şüphelinin deposu ve aracında yapılan aramalarda sahte 16 bin 380 tablet ilaç, 120 poşet şase ilaç ile bin 41 cinsel içerikli ilaç ve çeşitli cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.
Ele geçirilen sahte ürünlerin son derece sağlıksız olduğu bildirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.