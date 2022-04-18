https://tr.sputniknews.com/20220418/japonyada-polis-sahibinden-kacan-2-metrelik-yilani-ariyor-1055640724.html

Japonya’da polis sahibinden kaçan 2 metrelik yılanı arıyor

Japonya’da polis sahibinden kaçan 2 metrelik yılanı arıyor

Japonya’nın Okayama eyaletinde 2 metre uzunluğundaki piton yılanı sahibinin arabasından kaçtı. Dev yılanı aramak için seferber olan yetkililer, pitonun zehirli... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T11:29+0300

2022-04-18T11:29+0300

2022-04-18T11:29+0300

dünya

japonya

yılan

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Japonya'nın Okayama eyaletine bağlı Kurashiki kentinde, evcil olarak beslediği 2 metro uzunluğundaki pitonu geçici olarak bir tanıdığına bırakan ve 15 Nisan'da geri alan yılanın sahibi, aynı gün 22.00 sularında araba ile evine döndü. Önce çantalarını taşımak için eve giden şahıs, geri döndüğünde ise yılanın arabada olmadığını fark etti. Dev pitonu kendi çabalarıyla bölgede arayan yılan sahibi sonuç alamayınca dün 16.00 sularında polise başvurdu. Kayıp ihbarının ardından yetkililer dev pitonun bulmak için alarma geçti. Bölge sakinlerine dikkatli olma çağrısı yapılırken, yılanın zehirli olmadığı ancak yine de ısırabileceği uyarısında bulunuldu.

japonya

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japonya, yılan