https://tr.sputniknews.com/20220418/japonyada-polis-sahibinden-kacan-2-metrelik-yilani-ariyor-1055640724.html
Japonya’da polis sahibinden kaçan 2 metrelik yılanı arıyor
Japonya’da polis sahibinden kaçan 2 metrelik yılanı arıyor
Japonya’nın Okayama eyaletinde 2 metre uzunluğundaki piton yılanı sahibinin arabasından kaçtı. Dev yılanı aramak için seferber olan yetkililer, pitonun zehirli... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T11:29+0300
2022-04-18T11:29+0300
2022-04-18T11:29+0300
dünya
japonya
yılan
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Japonya'nın Okayama eyaletine bağlı Kurashiki kentinde, evcil olarak beslediği 2 metro uzunluğundaki pitonu geçici olarak bir tanıdığına bırakan ve 15 Nisan'da geri alan yılanın sahibi, aynı gün 22.00 sularında araba ile evine döndü. Önce çantalarını taşımak için eve giden şahıs, geri döndüğünde ise yılanın arabada olmadığını fark etti. Dev pitonu kendi çabalarıyla bölgede arayan yılan sahibi sonuç alamayınca dün 16.00 sularında polise başvurdu. Kayıp ihbarının ardından yetkililer dev pitonun bulmak için alarma geçti. Bölge sakinlerine dikkatli olma çağrısı yapılırken, yılanın zehirli olmadığı ancak yine de ısırabileceği uyarısında bulunuldu.
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japonya, yılan
Japonya’da polis sahibinden kaçan 2 metrelik yılanı arıyor
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Japonya’nın Okayama eyaletinde 2 metre uzunluğundaki piton yılanı sahibinin arabasından kaçtı. Dev yılanı aramak için seferber olan yetkililer, pitonun zehirli olmamasına rağmen ısırabileceği uyarısında bulundu.
Japonya'nın Okayama eyaletine bağlı Kurashiki kentinde, evcil olarak beslediği 2 metro uzunluğundaki pitonu geçici olarak bir tanıdığına bırakan ve 15 Nisan'da geri alan yılanın sahibi, aynı gün 22.00 sularında araba ile evine döndü.
Önce çantalarını taşımak için eve giden şahıs, geri döndüğünde ise yılanın arabada olmadığını fark etti.
Dev pitonu kendi çabalarıyla bölgede arayan yılan sahibi sonuç alamayınca dün 16.00 sularında polise başvurdu. Kayıp ihbarının ardından yetkililer dev pitonun bulmak için alarma geçti.
Bölge sakinlerine dikkatli olma çağrısı yapılırken, yılanın zehirli olmadığı ancak yine de ısırabileceği uyarısında bulunuldu.