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Kırklareli'nde Kazandere Barajı taştı: Tekneler yan yattı, iş yerleri zarar gördü
Kırklareli'nde Kazandere Barajı taştı: Tekneler yan yattı, iş yerleri zarar gördü
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı. Taşkın nedeniyle limandaki çok sayıda tekne yan yattı... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T20:44+0300
2022-04-18T20:44+0300
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Kıyıköy beldesine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki baraj, tam doluluğu nedeniyle dolu savaktan kontrolsüz olarak dere yatağına akmaya başladı.Dere yatağından taşan sular tarım alanlarına yayıldı. Limana ulaşan taşkın nedeniyle Balıkçı Barınağı yolu ulaşıma kapandı.Tekneler yan yattı, bazı iş yerleri zarar gördü Taşkın nedeniyle limandaki çok sayıda tekne yan yattı, bazı iş yerleri zarar gördü. Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Kıyıköy Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.Vali Bilgin bölgede inceleme yaptıKırklareli Valisi Osman Bilgin bölgeye gelerek inceleme bulundu.Balıkçı Erdinç Abay, "Teknem burada bağlıydı ipleri kestim tekneyi kurtarmak için. Keserek açtım tekneyi buradan. İlk geldiğinde çok sert geldi, yoğundu" dedi.
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baraj, kırklareli

Kırklareli'nde Kazandere Barajı taştı: Tekneler yan yattı, iş yerleri zarar gördü

20:44 18.04.2022
© AAKırklareli'nde Kazandere Barajı taştı: Tekneler yan yattı, iş yerleri zarar gördü
Kırklareli'nde Kazandere Barajı taştı: Tekneler yan yattı, iş yerleri zarar gördü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AA
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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı. Taşkın nedeniyle limandaki çok sayıda tekne yan yattı, bazı iş yerleri zarar gördü.
Kıyıköy beldesine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki baraj, tam doluluğu nedeniyle dolu savaktan kontrolsüz olarak dere yatağına akmaya başladı.
Dere yatağından taşan sular tarım alanlarına yayıldı. Limana ulaşan taşkın nedeniyle Balıkçı Barınağı yolu ulaşıma kapandı.

Tekneler yan yattı, bazı iş yerleri zarar gördü

Taşkın nedeniyle limandaki çok sayıda tekne yan yattı, bazı iş yerleri zarar gördü. Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Kıyıköy Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Vali Bilgin bölgede inceleme yaptı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin bölgeye gelerek inceleme bulundu.
Balıkçı Erdinç Abay, "Teknem burada bağlıydı ipleri kestim tekneyi kurtarmak için. Keserek açtım tekneyi buradan. İlk geldiğinde çok sert geldi, yoğundu" dedi.
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