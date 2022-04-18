https://tr.sputniknews.com/20220418/milli-savunma-bakani-akar-irakin-kuzeyinde--pence-kilit-operasyonu-baslatilmistir-1055633742.html

Milli Savunma Bakanı Akar: Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu başlatılmıştır

Milli Savunma Bakanı Akar: Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu başlatılmıştır

Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik "Pençe Kilit Operasyonu"nun başlatıldığını... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T01:36+0300

2022-04-18T01:36+0300

2022-04-18T01:53+0300

hulusi akar

türkiye

kuzey irak

operasyon

pençe kilit operasyonu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055634021_0:168:3044:1880_1920x0_80_0_0_d1bd4669c8dc0c5bf27883ff1edef5f2.jpg

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu’nun başlatıldığını açıkladı. Bakan Akar, "Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi” dedi. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’na geldi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’ne geçti. Burada Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgi alan Bakan Akar daha sonra Muharip Hava Kuvveti Harekat Merkezi ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu gece itibarıyla Pençe Kilit Operasyonu’nu başlatmıştır'Hava harekatındaki ilişkin bilgi alan Akar, “Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla terör hedeflerine yönelik kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu gece itibarıyla Pençe Kilit Operasyonu’nu başlatmıştır” diye konuştu. Operasyon kapsamında terör örgütüne ait hedeflerin yoğun ateş altına alındığını vurgulayan Akar, “Hazırlanan plan kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedefleri önce hava kuvvetlerimiz tarafından ateş altına alındı. Kahraman pilotlarımız terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu. Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarımız tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. ATAK Helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımızla desteklenen kahraman komandolarımız ve bordo berelilerimiz karadan sızarak ve hava hücum harekatı ile bölgeye intikal etti. Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi” açıklamasında bulundu. 'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde 'Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının görev aldığı harekatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile harekat merkezlerinden takip ettiklerini belirten Akar, şunları kaydetti: Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava harekatına katılan pilotlarla da telsizden görüştü. Pilotlara başarı dileklerini ileten Akar, “Faaliyetlerinizi yakından büyük bir gurur ve memnuniyetle takip ediyoruz. Şu ana kadar belirlenen hedefler planlanan şekilde başarıyla vuruldu. Hava Kuvvetlerimizin şanlı tarihine uygun şekilde gerçekleştirdiğiniz bu görevler her zaman gururla hatırlanacak” dedi.

türkiye

kuzey irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hulusi akar, kuzey irak, operasyon, pençe kilit operasyonu