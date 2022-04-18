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Prof. Mehmet Ceyhan: Açıklanan vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor
Prof. Mehmet Ceyhan: Açıklanan vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Salgın kadere kısmete kaldı. Yeni varyantlar çıkmaya devam ediyor. Her ülke araştırma yapıyor ancak Türkiye yapmıyor” dedi. Ceyhan... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T08:35+0300
2022-04-18T08:35+0300
koronavirüs
mehmet ceyhan
koronavirüs
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Cumhuriyet’ten Kader Çukay’ın haberine göre Ceyhan, Türkiye’nin şu an 5’inci dalgayı yaşadığını belirterek “Salgın düz bir çizgi gibi ilerlemiyor. Vakaların durağanlaştığı dönem oluyor ancak arkasından artış dönemi yaşanıyor. Türkiye’de açıklanan vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor. Test yapma kriterleri zorlaştırıldı. Eski kriterdeki gibi test yapılsa bunun 5-10 katı vaka sayısı çıkar” dedi. ‘Salgın bitiyor’ açıklamalarına tepki gösteren Ceyhan, “Devlet, salgın uzmanı olmadığı için salgın yokmuş gibi ekonomi, sosyal hayat, turizm canlansın diyor. Turizm ve ekonomi canlansın demek yanlış. İnsanlar tedirgin olduğu için canlanamıyor. Vatandaşlar da bu vakaların doğruyu yansıtmadığını biliyor” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Nisan’da Sakarya’daki ziyareti sırasında yine “Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun” demişti. Koca, bilim kurulunun en önemli toplantılarından biri için toplanacağını ve özellikle maskeyle ilgili (okullardaki kullanımı dahil) kararlar alınacağını söylemişti.
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mehmet ceyhan, koronavirüs

Prof. Mehmet Ceyhan: Açıklanan vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor

08:35 18.04.2022
© DHAMehmet Ceyhan
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© DHA
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Salgın kadere kısmete kaldı. Yeni varyantlar çıkmaya devam ediyor. Her ülke araştırma yapıyor ancak Türkiye yapmıyor” dedi. Ceyhan, açıklanan vaka sayılarını gerçekçi bulmadığını söyledi.
Cumhuriyet’ten Kader Çukay’ın haberine göre Ceyhan, Türkiye’nin şu an 5’inci dalgayı yaşadığını belirterek “Salgın düz bir çizgi gibi ilerlemiyor. Vakaların durağanlaştığı dönem oluyor ancak arkasından artış dönemi yaşanıyor. Türkiye’de açıklanan vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor. Test yapma kriterleri zorlaştırıldı. Eski kriterdeki gibi test yapılsa bunun 5-10 katı vaka sayısı çıkar” dedi.
‘Salgın bitiyor’ açıklamalarına tepki gösteren Ceyhan, “Devlet, salgın uzmanı olmadığı için salgın yokmuş gibi ekonomi, sosyal hayat, turizm canlansın diyor. Turizm ve ekonomi canlansın demek yanlış. İnsanlar tedirgin olduğu için canlanamıyor. Vatandaşlar da bu vakaların doğruyu yansıtmadığını biliyor” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Nisan’da Sakarya’daki ziyareti sırasında yine “Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun” demişti. Koca, bilim kurulunun en önemli toplantılarından biri için toplanacağını ve özellikle maskeyle ilgili (okullardaki kullanımı dahil) kararlar alınacağını söylemişti.
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