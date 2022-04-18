https://tr.sputniknews.com/20220418/trabzonspor-pfdkye-sevk-edildi-1055658554.html

Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T21:20+0300

2022-04-18T21:20+0300

2022-04-18T21:22+0300

spor

trabzonspor

türkiye futbol federasyonu (tff)

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile evinde oynadığı maçta saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle Trabzonspor, PFDK'ye gönderildi.Spor Toto 1. Lig takımlarından Bursaspor'un da İstanbulspor ile oynanan maçtaki saha olaylarından dolayı kurula sevkine karar verildi.Bursasporlu futbolcu Mert Yılmaz, antrenörleri Mustafa Er, Hayati Köse ve Murat Alkan da PFDK'ye sevk edildi.

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trabzonspor, türkiye futbol federasyonu (tff)