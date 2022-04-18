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Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi
Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T21:20+0300
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spor
trabzonspor
türkiye futbol federasyonu (tff)
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile evinde oynadığı maçta saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle Trabzonspor, PFDK'ye gönderildi.Spor Toto 1. Lig takımlarından Bursaspor'un da İstanbulspor ile oynanan maçtaki saha olaylarından dolayı kurula sevkine karar verildi.Bursasporlu futbolcu Mert Yılmaz, antrenörleri Mustafa Er, Hayati Köse ve Murat Alkan da PFDK'ye sevk edildi.
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trabzonspor, türkiye futbol federasyonu (tff)

Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

21:20 18.04.2022 (güncellendi: 21:22 18.04.2022)
© AATürkiye Futbol Federasyonu, bina
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile evinde oynadığı maçta saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle Trabzonspor, PFDK'ye gönderildi.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Bursaspor'un da İstanbulspor ile oynanan maçtaki saha olaylarından dolayı kurula sevkine karar verildi.
Bursasporlu futbolcu Mert Yılmaz, antrenörleri Mustafa Er, Hayati Köse ve Murat Alkan da PFDK'ye sevk edildi.
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