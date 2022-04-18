Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

© AAYeni sistemin etkisinde hava sıcaklıkları birden 15 dereceden fazla düşen Trakya'da dün etkili olan sağanak gece saatlerinde yer yer kar yağışına döndü.
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© AA
Yeni sistemin etkisinde hava sıcaklıkları birden 15 dereceden fazla düşen Trakya'da dün etkili olan sağanak gece saatlerinde yer yer kar yağışına döndü.
© AABölge geneli il merkezlerinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor. Edirne'de Koru Dağı, Tekirdağ'da Ganos Dağı, Kırklareli'nde de Dereköy Sınır Kapısı civarında aralıklarla kar yağışı etkisini gösteriyor.
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© AA
Bölge geneli il merkezlerinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor. Edirne'de Koru Dağı, Tekirdağ'da Ganos Dağı, Kırklareli'nde de Dereköy Sınır Kapısı civarında aralıklarla kar yağışı etkisini gösteriyor.
© AAKırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Dereköy Sınır Kapısı'nda zaman zaman etkili olan tipi ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
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© AA
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Dereköy Sınır Kapısı'nda zaman zaman etkili olan tipi ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
© AABölgede çiçek açan ağaçların üzerlerinde kar birikintileri oluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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© AA
Bölgede çiçek açan ağaçların üzerlerinde kar birikintileri oluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
© AAVatandaşlardan Necdet Akay, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığını söyledi. Geçmiş yıllarda da nisan ayında bölgede kar yağışı gördüklerini anlatan Akay, bereket yağdığını ifade etti.
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© AA
Vatandaşlardan Necdet Akay, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığını söyledi. Geçmiş yıllarda da nisan ayında bölgede kar yağışı gördüklerini anlatan Akay, bereket yağdığını ifade etti.