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Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'nın yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
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trakya, kar yağışı, edirne, фото

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

13:00 18.04.2022 (güncellendi: 13:01 18.04.2022)
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Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'nın yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
© AAYeni sistemin etkisinde hava sıcaklıkları birden 15 dereceden fazla düşen Trakya'da dün etkili olan sağanak gece saatlerinde yer yer kar yağışına döndü.
Nisan ortasında Trakya beyaz örtüyle kaplandı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Yeni sistemin etkisinde hava sıcaklıkları birden 15 dereceden fazla düşen Trakya'da dün etkili olan sağanak gece saatlerinde yer yer kar yağışına döndü.
© AABölge geneli il merkezlerinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor. Edirne'de Koru Dağı, Tekirdağ'da Ganos Dağı, Kırklareli'nde de Dereköy Sınır Kapısı civarında aralıklarla kar yağışı etkisini gösteriyor.
Nisan ortasında Trakya beyaz örtüyle kaplandı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Bölge geneli il merkezlerinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor. Edirne'de Koru Dağı, Tekirdağ'da Ganos Dağı, Kırklareli'nde de Dereköy Sınır Kapısı civarında aralıklarla kar yağışı etkisini gösteriyor.
© AAKırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Dereköy Sınır Kapısı'nda zaman zaman etkili olan tipi ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Nisan ortasında Trakya beyaz örtüyle kaplandı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Dereköy Sınır Kapısı'nda zaman zaman etkili olan tipi ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
© AABölgede çiçek açan ağaçların üzerlerinde kar birikintileri oluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Nisan ortasında Trakya beyaz örtüyle kaplandı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Bölgede çiçek açan ağaçların üzerlerinde kar birikintileri oluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
© AAVatandaşlardan Necdet Akay, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığını söyledi. Geçmiş yıllarda da nisan ayında bölgede kar yağışı gördüklerini anlatan Akay, bereket yağdığını ifade etti.
Nisan ortasında Trakya beyaz örtüyle kaplandı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Vatandaşlardan Necdet Akay, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığını söyledi. Geçmiş yıllarda da nisan ayında bölgede kar yağışı gördüklerini anlatan Akay, bereket yağdığını ifade etti.
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