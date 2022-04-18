Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

© AA Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Dereköy Sınır Kapısı'nda zaman zaman etkili olan tipi ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.