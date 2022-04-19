https://tr.sputniknews.com/20220419/bakan-bilgin-emeklilerin-bayram-ikramiyelerinde-artis-icin-henuz-bir-karara-varmadik-1055671734.html

Bakan Bilgin: Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış için henüz bir karara varmadık

Bakan Bilgin: Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış için henüz bir karara varmadık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış için henüz bir karara varılmadığını söyledi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T12:27+0300

2022-04-19T12:27+0300

2022-04-19T12:30+0300

türkiye

vedat bilgin

emekli

emekli ikramiyesi

bayram

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Bakan Bilgin, NTV canlı yayınında emekli ikramiyelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Bayram ikramiyesi artacak mı' sorusunu yanıtlayan Bilgin, "28-29 Nisan'da bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak. Bayram ikramiyelerinde artış için henüz bir karara varmadık" dedi.Bilgin, "İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum" diye konuştu.

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vedat bilgin, emekli, emekli ikramiyesi, bayram