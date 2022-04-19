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https://tr.sputniknews.com/20220419/bakan-bilgin-emeklilerin-bayram-ikramiyelerinde-artis-icin-henuz-bir-karara-varmadik-1055671734.html
Bakan Bilgin: Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış için henüz bir karara varmadık
Bakan Bilgin: Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış için henüz bir karara varmadık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış için henüz bir karara varılmadığını söyledi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T12:27+0300
2022-04-19T12:30+0300
türkiye
vedat bilgin
emekli
emekli ikramiyesi
bayram
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Bakan Bilgin, NTV canlı yayınında emekli ikramiyelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Bayram ikramiyesi artacak mı' sorusunu yanıtlayan Bilgin, "28-29 Nisan'da bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak. Bayram ikramiyelerinde artış için henüz bir karara varmadık" dedi.Bilgin, "İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum" diye konuştu.
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vedat bilgin, emekli, emekli ikramiyesi, bayram

Bakan Bilgin: Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış için henüz bir karara varmadık

12:27 19.04.2022 (güncellendi: 12:30 19.04.2022)
© AAVedat Bilgin
Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış için henüz bir karara varılmadığını söyledi.
Bakan Bilgin, NTV canlı yayınında emekli ikramiyelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
'Bayram ikramiyesi artacak mı' sorusunu yanıtlayan Bilgin, "28-29 Nisan'da bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak. Bayram ikramiyelerinde artış için henüz bir karara varmadık" dedi.
Bilgin, "İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum" diye konuştu.
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