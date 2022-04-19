https://tr.sputniknews.com/20220419/bakan-soylu-siginmacilarin-bayramda-suriyeye-gidisine-musaade-etmeyebiliriz-1055685119.html

Bakan Soylu: Sığınmacıların bayramda Suriye'ye gidişine müsaade etmeyebiliriz

Bakan Soylu: Sığınmacıların bayramda Suriye'ye gidişine müsaade etmeyebiliriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli sığınmacılarla ilgili, “Bu bayram için de önümüzdeki bayram için de güvenli bölgelere gidiş konusunda da kısıtımız söz... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T17:24+0300

2022-04-19T17:24+0300

2022-04-19T17:24+0300

türkiye

süleyman soylu

suriyeliler

bayram

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çişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.'Bayram gidişine müsaade etmemek konusunda bir tahdidimiz var'Sığınmacılarla ilgili çalışma yapıldığını belirten Soylu şunları söyledi:"Güvensiz bölgelere gidişin olabilmesi mümkün değil. Bu bayram için de önümüzdeki bayram için de güvenli bölgelere gidiş konusunda da bizim de bir tahdidimiz, kısıtımız söz konusudur. Bayram gidişine müsaade etmemek konusunda değerlendirmemiz var."'Türkiye'ye girmek isteyen 2,5 milyon kaçak göçmen engellendi'Soylu, kaçak göçmenlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:"Yaklaşık 2,5 milyon Türkiye'ye girmek isteyen kaçak göçmen engellenmiştir. Türkiye'ye yaklaşık mükerrerler hariç 1 milyon 100 bini aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır. 330 bine yakın kaçak göçmeni yakaladık, buradaki geri gönderme merkezlerinde uluslararası anlaşmalar ve kurallar çerçevesinde ülkelerine geri gönderdik."'192 bin kişiye vatandaşlık verildi'Soylu, Suriyelilere vatandaşlık iddialarıyla ilgili, "2021 sonu itibarıyla geçici statü ile Türkiye'ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir" dedi.

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süleyman soylu, suriyeliler, bayram