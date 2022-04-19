https://tr.sputniknews.com/20220419/galatasaray-kongresi-icin-tedbir-karari-1055673514.html
Galatasaray kongresi için tedbir kararı
Galatasaray kongresi için tedbir kararı
10. Asliye Mahkemesi, sarı kırmızılı kulüpte gerçekleşmesi beklenen genel kurul için ihtiyati tedbir kararı verdi. Galatasaray'da yeni seçim için başkan Burak... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T13:12+0300
2022-04-19T13:12+0300
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galatasaray
Galatasaray kongresi için tedbir kararı
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10. Asliye Mahkemesi, sarı kırmızılı kulüpte gerçekleşmesi beklenen genel kurul için ihtiyati tedbir kararı verdi. Galatasaray'da yeni seçim için başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor