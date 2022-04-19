https://tr.sputniknews.com/20220419/galatasaray-tedbir-kararina-karsilik-itiraz-dilekcesini-mahkemeye-sundu-1055685826.html

Galatasaray, tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesini mahkemeye sundu

Galatasaray, tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesini mahkemeye sundu

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Divan Kurulu Başkanlığı, Genel Kurul Divanı, Başkan Adayları ekiplerinden hukukçular ve Kulübümüzün hukukçularından oluşan... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T18:09+0300

2022-04-19T18:09+0300

2022-04-19T18:30+0300

spor

galatasaray

tedbir

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Galatasaray Spor Kulübü, 10'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 30 Nisan 2022'de gerçekleşmesi beklenen Galatasaray Seçimli Genel Kurul toplantısının tedbiren durdurulmasına yönelik verdiği karar için itiraz dilekçesi sunulduğunu açıkladı.Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "26 Mart 2022 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantımızda ve sonrasında yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan kararlara dair, bugün yaşanan hukuki gelişmelere istinaden, Divan Kurulu Başkanlığı, Genel Kurul Divanı, Başkan Adayları ekiplerinden hukukçular ve Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur. Divan Kurulu Başkanlığı, Başkan Adaylarımızın ekipleri ve hukukçularımız bugün bir araya gelerek süreci değerlendireceklerdir. Sürece dair yol haritasını tüm şeffaflığı ile camiamızla paylaşmaya devam edeceğiz" denildi.

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galatasaray, tedbir