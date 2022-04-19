https://tr.sputniknews.com/20220419/kirimdaki-ciftcilere-kuzey-kirim-kanalindan-ucretsiz-su-saglanacak-1055686389.html
Kırım’daki çiftçilere Kuzey Kırım Kanalı'ndan ücretsiz su sağlanacak
Kırım’daki çiftçilere Kuzey Kırım Kanalı'ndan ücretsiz su sağlanacak
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin lideri Aksenov, Kırım’daki çiftçilere yılın sonuna kadar Kuzey Kırım Kanalı'ndan suyun ücretsiz sağlanacağını... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T18:35+0300
2022-04-19T18:35+0300
2022-04-19T18:35+0300
dünya
kırım
çiftçi
sergey aksenov
su
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Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, yarımadadaki çiftçilere yılın sonuna kadar Kuzey Kırım Kanalı'ndan suyun ücretsiz sağlanacağını belirtti.Telegram kanalından konuya ilişkin açıklama yapan Aksenov, “Kırım'daki tarım çalışanlarını desteklemek amacıyla bugün 2022'nin sonuna kadar Kuzey Kırım Kanalı'ndan arazi ıslahı için kullanılan suyun Kırımlı tarım üreticilerine ücretsiz olarak sağlanmasına karar verdim” ifadelerini paylaştı.Aksenov ayrıca söz konusu desteğin tarımın gelişmesine ivme kazandırmayı ve gıda fiyatlarına istikrar kazandırmayı amaçladığını sözlerine ekledi.Kırım Devlet Su İşleri Başkan Yardımcısı Albert Kangiyev, 28 Mart tarihinde Kırım Cumhuriyeti'nin su ihtiyacını karşılayan Kuzey Kırım Kanalı'nın 2014'ten beri ilk kez tamamen dolduğunu açıklamış, bundan böyle Kırım’da su rezervi sıkıntısının olmadığını vurgulamıştı.Ana yapay kolunun uzunluğu 400 kilometre olan Kuzey Kırım Kanalı, 2014 yılına kadar yarımadanın tatlı su ihtiyacının çoğunu karşılıyordu. Ancak bölgenin Rusya'yla yeniden birleşmesinden sonra, Ukrayna kanalı kapatarak su tedarikini tamamen kesmişti. Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da başlattığı özel operasyon sırasında beton barajı imha ederek Kuzey Kırım Kanalı'nın önündeki engeli kaldırmayı başardı.
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kırım, çiftçi, sergey aksenov, su
Kırım’daki çiftçilere Kuzey Kırım Kanalı'ndan ücretsiz su sağlanacak
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin lideri Aksenov, Kırım’daki çiftçilere yılın sonuna kadar Kuzey Kırım Kanalı'ndan suyun ücretsiz sağlanacağını belirtti.
Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, yarımadadaki çiftçilere yılın sonuna kadar Kuzey Kırım Kanalı'ndan suyun ücretsiz sağlanacağını belirtti.
Telegram kanalından konuya ilişkin açıklama yapan Aksenov, “Kırım'daki tarım çalışanlarını desteklemek amacıyla bugün 2022'nin sonuna kadar Kuzey Kırım Kanalı'ndan arazi ıslahı için kullanılan suyun Kırımlı tarım üreticilerine ücretsiz olarak sağlanmasına karar verdim” ifadelerini paylaştı.
Aksenov ayrıca söz konusu desteğin tarımın gelişmesine ivme kazandırmayı ve gıda fiyatlarına istikrar kazandırmayı amaçladığını sözlerine ekledi.
Kırım Devlet Su İşleri Başkan Yardımcısı Albert Kangiyev, 28 Mart tarihinde Kırım Cumhuriyeti'nin su ihtiyacını karşılayan Kuzey Kırım Kanalı'nın 2014'ten beri ilk kez tamamen dolduğunu açıklamış, bundan böyle Kırım’da su rezervi sıkıntısının olmadığını vurgulamıştı.
Ana yapay kolunun uzunluğu 400 kilometre olan Kuzey Kırım Kanalı, 2014 yılına kadar yarımadanın tatlı su ihtiyacının çoğunu karşılıyordu. Ancak bölgenin Rusya'yla yeniden birleşmesinden sonra, Ukrayna kanalı kapatarak su tedarikini tamamen kesmişti.
Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da başlattığı özel operasyon sırasında beton barajı imha ederek Kuzey Kırım Kanalı'nın önündeki engeli kaldırmayı başardı.