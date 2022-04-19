https://tr.sputniknews.com/20220419/msb-pence-kilit-operasyon-bolgesinde-bir-asker-sehit-oldu-1055660781.html

MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 18 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Mu. Ütğm. Ömer Delibaş... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T00:12+0300

2022-04-19T00:12+0300

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türkiye

pençe kilit operasyonu

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Bakanlık açıklamasında, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 18 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Mu. Ütğm. Ömer Delibaş teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

türkiye

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pençe kilit operasyonu