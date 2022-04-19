https://tr.sputniknews.com/20220419/resmi-gazetede-yayinlandi-tasit-disi-menkul-satislarinda-tl-ile-odeme-zorunlulugu-1055664087.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: Taşıt dışı menkul satışlarında TL ile ödeme zorunluluğu
Resmi Gazete'de yayınlandı: Taşıt dışı menkul satışlarında TL ile ödeme zorunluluğu
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile dövize endeksli olarak kararlaştırılan taşıt satış sözleşmeleri dışındaki kalan menkul satış sözleşmelerinde TL ile... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T07:01+0300
2022-04-19T07:01+0300
2022-04-19T07:01+0300
ekonomi
taşıt
türk lirası
resmi gazete
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Türk lirasının kıymetini korumak için düzenlenen mevzuatta iki kritik değişiklik yapıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri ve sözleşme bedeli ve sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak kararlaştırabildikleri, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğu getirildi.Bir kritik değişiklik de kamu sözleşmelerinde yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin önceden sadece döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkünken yeni düzenleme ile söz konusu sözleşmelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi düzenlendi.Başka deyişle söz konusu kamu sözleşmelerinde döviz cinsi veya dövize endeksli ödeme yapılabilecek ve kabul edilebilecek.
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taşıt, türk lirası, resmi gazete
Resmi Gazete'de yayınlandı: Taşıt dışı menkul satışlarında TL ile ödeme zorunluluğu
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Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile dövize endeksli olarak kararlaştırılan taşıt satış sözleşmeleri dışındaki kalan menkul satış sözleşmelerinde TL ile ödeme zorunluluğu getirildi.
Türk lirasının kıymetini korumak için düzenlenen mevzuatta iki kritik değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri ve sözleşme bedeli ve sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak kararlaştırabildikleri, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğu getirildi.
Bir kritik değişiklik de kamu sözleşmelerinde yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin önceden sadece döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkünken yeni düzenleme ile söz konusu sözleşmelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi düzenlendi.
Başka deyişle söz konusu kamu sözleşmelerinde döviz cinsi veya dövize endeksli ödeme yapılabilecek ve kabul edilebilecek.