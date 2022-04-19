https://tr.sputniknews.com/20220419/sarmalik-tutun-ve-fermente-saraplarda-otv-artirildi-1055687696.html

Sarmalık tütün ve fermente şaraplarda ÖTV artırıldı

Sarmalık tütün ve fermente şaraplarda ÖTV artırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sarmalık tütün ve fermente şaraplardaki ÖTV oranlarında artışa gidildi. Fiyatların artırılarak sigaradan... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T19:24+0300

2022-04-19T19:24+0300

2022-04-19T19:24+0300

ekonomi

tütün

şarap

ötv

zam

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, sarmalık kıyılmış tütün ve fermente edilmiş diğer içeceklerde asgari maktu vergi tutarındaki artış yapıldı.Buna göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılırken bu ürünlerin maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.Yüzde 63 ÖTV'ye oranına tabi sigaradan yüzde 40 ÖTV uygulanan sarmalık kıyılmış tütüne kayışın azaltılması hem de bu kayma nedeniyle oluşacak vergi kaybının azaltılması amaçlanıyor.Diğer taraftan nispeten ucuz tütün kullanımı yoluyla gençlerin tütün mamullerine ulaşımının engellenmesi konusundaki mücadele kararlılığının da gösterilmesi hedefleniyor.Fermente şarapların asgari makul vergisi değişti Öte yandan "Fermente edilmiş diğer içeceklere" uygulanan asgari maktu ÖTV tutarlarında da değişikliğe gidildi.Anadolu Ajansı’nın haberine göre “söz konusu mamullerin gençleri alkole alıştırmada etkili olduğu, içiminin kolaylaştırılması için içine şeker, aroma ve gaz basıldığı, fiyatının alkol derecesi düşük diğer içkilere nazaran düşük olması nedeniyle erişiminin kolay olduğu gözlemlendiğinden, litre başına uygulanan asgari maktu vergisinde değişiklik yapıldı.”Kararla yapılan asgari maktu vergi tutarındaki artış sonrası 250 cl bandında bir ürün için 4.2 liralık bir fiyat artışı bekleniyor.Böylece maliye politikası değişikliğiyle gençleri alkole özendirici mamullere erişimin yükü artırılarak sağlık politikasına destek verilmesinin hedeflendiği ve aynı zamanda ithal yoğunluğunda da artış gözlenen bu üründe yapılan vergi yükü artışıyla cari açığın azalmasına olumlu katkı sağlanmasının öngörüldüğü bildirildi.

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tütün, şarap, ötv, zam