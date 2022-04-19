https://tr.sputniknews.com/20220419/siberaydan-hgs-dolandiricilarina-karsi-uyari-1055663637.html

SİBERAY'dan HGS dolandırıcılarına karşı uyarı

SİBERAY'dan HGS dolandırıcılarına karşı uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), vatandaşları 'HGS işlemleri' görünümüyle iletilen sahte linklerle dolandırıcılık... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T05:04+0300

2022-04-19T05:04+0300

2022-04-19T05:08+0300

siberay

türkiye

hgs

dolandırıcılık

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Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "'HGS işlemleri' görünümüyle iletilen sahte linklere dikkat! HGS alım, dolum ve kontrol işlemlerinizi çevrim içi olarak gerçekleştirmek için e-Devlet kapısını, PTT'ye ait kurumsal mecraları veya mobil bankacılık sistemlerini kullanın" uyarısında bulunuldu.Örnek dolandırıcılık mesajına ait bir fotoğraf paylaşılarak yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:

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siberay, hgs, dolandırıcılık