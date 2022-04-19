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SİBERAY'dan HGS dolandırıcılarına karşı uyarı
SİBERAY'dan HGS dolandırıcılarına karşı uyarı
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), vatandaşları 'HGS işlemleri' görünümüyle iletilen sahte linklerle dolandırıcılık... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
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siberay
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hgs
dolandırıcılık
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Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "'HGS işlemleri' görünümüyle iletilen sahte linklere dikkat! HGS alım, dolum ve kontrol işlemlerinizi çevrim içi olarak gerçekleştirmek için e-Devlet kapısını, PTT'ye ait kurumsal mecraları veya mobil bankacılık sistemlerini kullanın" uyarısında bulunuldu.Örnek dolandırıcılık mesajına ait bir fotoğraf paylaşılarak yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:
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siberay, hgs, dolandırıcılık

SİBERAY'dan HGS dolandırıcılarına karşı uyarı

05:04 19.04.2022 (güncellendi: 05:08 19.04.2022)
© İHA / İHAHızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) - araba - yol
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) - araba - yol - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© İHA / İHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), vatandaşları 'HGS işlemleri' görünümüyle iletilen sahte linklerle dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı.
Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "'HGS işlemleri' görünümüyle iletilen sahte linklere dikkat! HGS alım, dolum ve kontrol işlemlerinizi çevrim içi olarak gerçekleştirmek için e-Devlet kapısını, PTT'ye ait kurumsal mecraları veya mobil bankacılık sistemlerini kullanın" uyarısında bulunuldu.
Örnek dolandırıcılık mesajına ait bir fotoğraf paylaşılarak yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:
"Çeşitli iletişim kanalları kullanılarak gönderilen mesajlarda yer alan sahte linkler yardımıyla HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) kontrol ve yükleme işlemleri yapılabileceğini iddia eden mesajlara itibar etmeyin."
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