https://tr.sputniknews.com/20220419/turkiyede-4-bin-217-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-23-kisi-hayatini-kaybetti-1055690147.html
Türkiye'de 4 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 4 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 23 kişi yaşamını yitirdi. Bugüne kadar uygulanan aşı... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T21:30+0300
2022-04-19T21:30+0300
2022-04-19T21:30+0300
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
vaka sayısı
aşı
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 162 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 23 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 561 oldu.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 369 bin 656 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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türkiye’de kovid-19 salgını, vaka sayısı, aşı
Türkiye'de 4 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 23 kişi yaşamını yitirdi. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, ülke genelinde 147 milyon 369 bin 656 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 162 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 23 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 561 oldu.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 369 bin 656 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.