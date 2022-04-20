https://tr.sputniknews.com/20220420/almanyada-akaryakit-fiyatlari-son-50-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1055718607.html
Almanya’da akaryakıt fiyatları son 50 yılın en yüksek seviyesinde
Almanya’da akaryakıt fiyatları son 50 yılın en yüksek seviyesinde
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede son 50 yılın en yüksek akaryakıt fiyat artışı yaşandığını belirterek, tüketicilere maliyeti geçen yıla göre... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T19:30+0300
2022-04-20T19:30+0300
2022-04-20T19:29+0300
ekonomi
almanya
akaryakıt
petrol
almanya federal istatistik ofisi (destatis)
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Almanya başta olmak üzere Avrupa’da enerji fiyatlarındaki artış devam ediyor.Akaryakıt fiyatlarını, son 50 yılda değişen petrol, ham petrol ve doğalgaz bağlamında inceleyen Destatis'ten şu açıklama yapıldı:“Kovid-19 bağlamında enerji fiyatınının dinamik gelişimi, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırı savaşının sonucu olarak daha da hızlandı. Geçtiğimiz on yıllarda akaryakıt fiyatlarındaki yıllık artışın hiçbir zaman mevcut referans ayındaki (Mart 2022) kadar yüksek olmadığı ortaya çıktı.”Açıklamada ayrıca, ülke genelindeki akaryakıt pompa fiyatındaki son artışın, 1973-1974 ve 1979-1980'deki iki petrol krizinin yanı sıra 2008 mali krizindekinden de daha yüksek olduğu da ortaya koyuldu. Aynı zamanda, tüketiciler için Mart ayı akaryakıt fiyatları, bir yıl öncesine göre neredeyse yarı yarıya arttığı da belirtildiMart ayı akaryakıt fiyatları tüketiciler için geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya arttığı da ifade edildi.Bununla birlikte, süper benzin fiyatı da martta yüzde 41, motorin yüzde 62.6 oranında ve hafif yakıtlar yaklaşık 2.5 kat arttığı ifade edilirken, Destatis'e göre, akaryakıt fiyatı yıl boyunca ortalama yüzde 47.4 arttı.
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almanya, akaryakıt, petrol, almanya federal istatistik ofisi (destatis)
Almanya’da akaryakıt fiyatları son 50 yılın en yüksek seviyesinde
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede son 50 yılın en yüksek akaryakıt fiyat artışı yaşandığını belirterek, tüketicilere maliyeti geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya arttığını bildirdi.
Almanya başta olmak üzere Avrupa’da enerji fiyatlarındaki artış devam ediyor.
Akaryakıt fiyatlarını, son 50 yılda değişen petrol, ham petrol ve doğalgaz bağlamında inceleyen Destatis'ten şu açıklama yapıldı:
“Kovid-19 bağlamında enerji fiyatınının dinamik gelişimi, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırı savaşının sonucu olarak daha da hızlandı. Geçtiğimiz on yıllarda akaryakıt fiyatlarındaki yıllık artışın hiçbir zaman mevcut referans ayındaki (Mart 2022) kadar yüksek olmadığı ortaya çıktı.”
Açıklamada ayrıca, ülke genelindeki akaryakıt pompa fiyatındaki son artışın, 1973-1974 ve 1979-1980'deki iki petrol krizinin yanı sıra 2008 mali krizindekinden de daha yüksek olduğu da ortaya koyuldu. Aynı zamanda, tüketiciler için Mart ayı akaryakıt fiyatları, bir yıl öncesine göre neredeyse yarı yarıya arttığı da belirtildi
Mart ayı akaryakıt fiyatları tüketiciler için geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya arttığı da ifade edildi.
Bununla birlikte, süper benzin fiyatı da martta yüzde 41, motorin yüzde 62.6 oranında ve hafif yakıtlar yaklaşık 2.5 kat arttığı ifade edilirken, Destatis'e göre, akaryakıt fiyatı yıl boyunca ortalama yüzde 47.4 arttı.