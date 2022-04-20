Moskova Muharebesi, 80 yıl önce bugün Hitler’in ağır yenilgisiyle sona erdi
© Twitter/ RusEmbTurkeyMoskova Muharebesi
© Twitter/ RusEmbTurkey
20 Nisan 1942'de, 30 Eylül 1941'de başlayan Moskova Muharebesi sona erdi. Kızıl Ordu, Wehrmacht kuvvetlerini 1939'da savaşa girdiklerinden bu yana ilk kez yenilgiye uğratarak savaşın seyrini değiştirdi. Hitler’in taaruza başlamadan önce dile getirdiği Nazi birliklerini ‘Kızıl Meydan’da yürütme’ hayali ise hiçbir zaman gerçekleşemedi .
Moskova Muharebesi, II. Dünya Savaşı’nın Doğu Cephesi’nde, 1941 yılında Alman ordularının, bir duraklamanın ardından Moskova yönünde yeniden başlattıkları genel taarruzlarıdır. 20 Nisan 1942'de, 30 Eylül 1941'de başlayan Moskova Muharebesi sona erdi. Hitler'e bağlı orduların ağır yenilgi aldığı muharebenin ardından dönemin Generali Blummentritt'in daha sonra hazırlayacağı raporda, Moskova'nın banliyölerine kadar girdiklerini ancak fabrikalardan fırlayan işçilerin ellerinde çekiçler ve diğer aletlerle saldırdığını yazacaktı.
Hitler, 1941 yılının ekiminde Japonya'nın Berlin büyükelçisine gönderdiği mesajda, "12 Ekim'de Moskova'nın düşeceğini" söylüyor. Ekim Devrimi'nin yıldönümü olan 7 Kasım'da da Kızıl Meydan'da Nazi birliklerinin geçit yapacağını ilan ediyordu.
Hitler, 1941 yılının ekiminde Japonya'nın Berlin büyükelçisine gönderdiği mesajda, "12 Ekim'de Moskova'nın düşeceğini" söylüyor. Ekim Devrimi'nin yıldönümü olan 7 Kasım'da da Kızıl Meydan'da Nazi birliklerinin geçit yapacağını ilan ediyordu.
Moskova, Hitler'in ilan ettiği tarihte düşmedi. Ekim Devrimi'nin yıldönümünde Kızıl Meydan'da geçit yapanlar, Kızıl Ordu askerleriydi. Stalin burada yaptığı konuşmada Kızıl Ordu askerlerine, "Avrupa'nın Alman işgali altındaki halkları size kurtarıcı gözüyle bakıyor. Bu göreve layık olun!" diye seslenmişti.
Beklemediği bir direnişle karşılaşan Hitler, 15-16 Kasım tarihlerinde bütün birlikleri ile yeniden Moskova'ya doğru saldırıya başladı. Nazi birlikteleri Moskova'ya 25 kilometre kadar yaklaştılar.
Beklemediği bir direnişle karşılaşan Hitler, 15-16 Kasım tarihlerinde bütün birlikleri ile yeniden Moskova'ya doğru saldırıya başladı. Nazi birlikteleri Moskova'ya 25 kilometre kadar yaklaştılar.
Fakat Sovyet askerleri ve Moskovalı işçiler, Nazilerin saldırısını geri püskürttü. Aralık başında Sovyet birlikleri karşı taaruza geçerek, üç ay içinde şiddetli kış koşullarında yapılan savaşlarla Almanları Batı'ya sürdüler ve 20 Nisan 1942'de, nihai zaferlerini elde ettiler.
8️⃣0️⃣ years ago - on April 20, 1942 - the Battle of Moscow ended, one of the major military engagements of World War II.— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 20, 2022
☝️ The defence of Moscow became a symbol of Soviet resistance against the invading Axis forces and debunked the myth of German invincibility.#WeRemember pic.twitter.com/3lmY5H1B05