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https://tr.sputniknews.com/20220420/moskova-muharebesi-80-yil-once-bugun-hitlerin-agir-yenilgisiyle-sona-erdi-1055722468.html
Moskova Muharebesi, 80 yıl önce bugün Hitler’in ağır yenilgisiyle sona erdi
Moskova Muharebesi, 80 yıl önce bugün Hitler’in ağır yenilgisiyle sona erdi
20 Nisan 1942'de, 30 Eylül 1941'de başlayan Moskova Muharebesi sona erdi. Kızıl Ordu, Wehrmacht kuvvetlerini 1939'da savaşa girdiklerinden bu yana ilk kez... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T22:27+0300
2022-04-20T22:27+0300
dünya
moskova
2. dünya savaşı
sovyetler birliği
kızıl ordu
nazi
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Moskova Muharebesi, II. Dünya Savaşı’nın Doğu Cephesi’nde, 1941 yılında Alman ordularının, bir duraklamanın ardından Moskova yönünde yeniden başlattıkları genel taarruzlarıdır. 20 Nisan 1942'de, 30 Eylül 1941'de başlayan Moskova Muharebesi sona erdi. Hitler'e bağlı orduların ağır yenilgi aldığı muharebenin ardından dönemin Generali Blummentritt'in daha sonra hazırlayacağı raporda, Moskova'nın banliyölerine kadar girdiklerini ancak fabrikalardan fırlayan işçilerin ellerinde çekiçler ve diğer aletlerle saldırdığını yazacaktı.Hitler, 1941 yılının ekiminde Japonya'nın Berlin büyükelçisine gönderdiği mesajda, "12 Ekim'de Moskova'nın düşeceğini" söylüyor. Ekim Devrimi'nin yıldönümü olan 7 Kasım'da da Kızıl Meydan'da Nazi birliklerinin geçit yapacağını ilan ediyordu.Moskova, Hitler'in ilan ettiği tarihte düşmedi. Ekim Devrimi'nin yıldönümünde Kızıl Meydan'da geçit yapanlar, Kızıl Ordu askerleriydi. Stalin burada yaptığı konuşmada Kızıl Ordu askerlerine, "Avrupa'nın Alman işgali altındaki halkları size kurtarıcı gözüyle bakıyor. Bu göreve layık olun!" diye seslenmişti.Beklemediği bir direnişle karşılaşan Hitler, 15-16 Kasım tarihlerinde bütün birlikleri ile yeniden Moskova'ya doğru saldırıya başladı. Nazi birlikteleri Moskova'ya 25 kilometre kadar yaklaştılar.Fakat Sovyet askerleri ve Moskovalı işçiler, Nazilerin saldırısını geri püskürttü. Aralık başında Sovyet birlikleri karşı taaruza geçerek, üç ay içinde şiddetli kış koşullarında yapılan savaşlarla Almanları Batı'ya sürdüler ve 20 Nisan 1942'de, nihai zaferlerini elde ettiler.
moskova
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moskova, 2. dünya savaşı, sovyetler birliği, kızıl ordu, nazi

Moskova Muharebesi, 80 yıl önce bugün Hitler’in ağır yenilgisiyle sona erdi

22:27 20.04.2022
© Twitter/ RusEmbTurkeyMoskova Muharebesi
Moskova Muharebesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© Twitter/ RusEmbTurkey
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20 Nisan 1942'de, 30 Eylül 1941'de başlayan Moskova Muharebesi sona erdi. Kızıl Ordu, Wehrmacht kuvvetlerini 1939'da savaşa girdiklerinden bu yana ilk kez yenilgiye uğratarak savaşın seyrini değiştirdi.  Hitler’in taaruza başlamadan önce dile getirdiği Nazi birliklerini ‘Kızıl Meydan’da yürütme’ hayali ise hiçbir zaman gerçekleşemedi .
Moskova Muharebesi, II. Dünya Savaşı’nın Doğu Cephesi’nde, 1941 yılında Alman ordularının, bir duraklamanın ardından Moskova yönünde yeniden başlattıkları genel taarruzlarıdır. 20 Nisan 1942'de, 30 Eylül 1941'de başlayan Moskova Muharebesi sona erdi. Hitler'e bağlı orduların ağır yenilgi aldığı muharebenin ardından dönemin Generali Blummentritt'in daha sonra hazırlayacağı raporda, Moskova'nın banliyölerine kadar girdiklerini ancak fabrikalardan fırlayan işçilerin ellerinde çekiçler ve diğer aletlerle saldırdığını yazacaktı.

Hitler, 1941 yılının ekiminde Japonya'nın Berlin büyükelçisine gönderdiği mesajda, "12 Ekim'de Moskova'nın düşeceğini" söylüyor. Ekim Devrimi'nin yıldönümü olan 7 Kasım'da da Kızıl Meydan'da Nazi birliklerinin geçit yapacağını ilan ediyordu.
Moskova, Hitler'in ilan ettiği tarihte düşmedi. Ekim Devrimi'nin yıldönümünde Kızıl Meydan'da geçit yapanlar, Kızıl Ordu askerleriydi. Stalin burada yaptığı konuşmada Kızıl Ordu askerlerine, "Avrupa'nın Alman işgali altındaki halkları size kurtarıcı gözüyle bakıyor. Bu göreve layık olun!" diye seslenmişti.

Beklemediği bir direnişle karşılaşan Hitler, 15-16 Kasım tarihlerinde bütün birlikleri ile yeniden Moskova'ya doğru saldırıya başladı. Nazi birlikteleri Moskova'ya 25 kilometre kadar yaklaştılar.
Fakat Sovyet askerleri ve Moskovalı işçiler, Nazilerin saldırısını geri püskürttü. Aralık başında Sovyet birlikleri karşı taaruza geçerek, üç ay içinde şiddetli kış koşullarında yapılan savaşlarla Almanları Batı'ya sürdüler ve 20 Nisan 1942'de, nihai zaferlerini elde ettiler.

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