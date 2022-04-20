https://tr.sputniknews.com/20220420/sarapova-ilk-cocuguna-hamile-kaldigini-duyurdu-1055702459.html
Şarapova ilk çocuğuna hamile olduğunu duyurdu
Şarapova ilk çocuğuna hamile olduğunu duyurdu
Bir süredir İngiliz iş insanı Alexander Gilkes ile nişanlı olan emekli yıldız tenis oyuncusu Mariya Şarapova, 35. doğum gününde yakında ilk kez anne olacağını... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T12:30+0300
2022-04-20T12:30+0300
2022-04-20T12:33+0300
yaşam
mariya şarapova
hamile
tenis
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Ünlü tenis yıldızı Mariya Şarapova, sosyal medya üzerinden ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Şarapova, "Değerli başlangıçlar... İki kişilik doğum günü pastası Yemek her zaman benim uzmanlık alanım olmuştur" ifadelerini kullandı.Şarapova ile Alexander Gilkes, nişanlandıklarını da 2020 yılının son aylarında duyurmuştu.Kariyeri boyunca beşi Grand Slam olmak üzere toplam 36 şampiyonluk kazanan Maria Şarapov, 2020 Şubat ayında emekliye ayrıldığını açıklamıştı. Şarapova, Vanity Fair ve Vogue internet sitelerinden yayınladığı bir mektupla emekli olduğunu belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20201219/sarapova-ve-ingiliz-milyoner-sevgilisi-gilkes-evleniyor-1043431924.html
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mariya şarapova, hamile, tenis
Şarapova ilk çocuğuna hamile olduğunu duyurdu
12:30 20.04.2022 (güncellendi: 12:33 20.04.2022) Abone ol
Bir süredir İngiliz iş insanı Alexander Gilkes ile nişanlı olan emekli yıldız tenis oyuncusu Mariya Şarapova, 35. doğum gününde yakında ilk kez anne olacağını duyurdu.
Ünlü tenis yıldızı Mariya Şarapova, sosyal medya üzerinden ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.
Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Şarapova, "Değerli başlangıçlar... İki kişilik doğum günü pastası Yemek her zaman benim uzmanlık alanım olmuştur" ifadelerini kullandı.
Şarapova ile Alexander Gilkes, nişanlandıklarını da 2020 yılının son aylarında duyurmuştu.
Kariyeri boyunca beşi Grand Slam olmak üzere toplam 36 şampiyonluk kazanan Maria Şarapov, 2020 Şubat ayında emekliye ayrıldığını açıklamıştı. Şarapova, Vanity Fair ve Vogue internet sitelerinden yayınladığı bir mektupla emekli olduğunu belirtmişti.