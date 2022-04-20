https://tr.sputniknews.com/20220420/sarapova-ilk-cocuguna-hamile-kaldigini-duyurdu-1055702459.html

Şarapova ilk çocuğuna hamile olduğunu duyurdu

Şarapova ilk çocuğuna hamile olduğunu duyurdu

Bir süredir İngiliz iş insanı Alexander Gilkes ile nişanlı olan emekli yıldız tenis oyuncusu Mariya Şarapova, 35. doğum gününde yakında ilk kez anne olacağını... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T12:30+0300

2022-04-20T12:30+0300

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yaşam

mariya şarapova

hamile

tenis

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Ünlü tenis yıldızı Mariya Şarapova, sosyal medya üzerinden ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Şarapova, "Değerli başlangıçlar... İki kişilik doğum günü pastası Yemek her zaman benim uzmanlık alanım olmuştur" ifadelerini kullandı.Şarapova ile Alexander Gilkes, nişanlandıklarını da 2020 yılının son aylarında duyurmuştu.Kariyeri boyunca beşi Grand Slam olmak üzere toplam 36 şampiyonluk kazanan Maria Şarapov, 2020 Şubat ayında emekliye ayrıldığını açıklamıştı. Şarapova, Vanity Fair ve Vogue internet sitelerinden yayınladığı bir mektupla emekli olduğunu belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20201219/sarapova-ve-ingiliz-milyoner-sevgilisi-gilkes-evleniyor-1043431924.html

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mariya şarapova, hamile, tenis