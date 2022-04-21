https://tr.sputniknews.com/20220421/cnn-1-ay-once-actigi-internet-yayin-platformu-cnni-kapatmaya-karar-verdi-1055752998.html

CNN 1 ay önce açtığı internet yayın platformu 'CNN+'ı kapatmaya karar verdi

CNN 1 ay önce açtığı internet yayın platformu 'CNN+'ı kapatmaya karar verdi

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN mart sonunda açtığı internet platformu "CNN+"ı ay sonunda kapatacağını duyurdu. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T21:14+0300

2022-04-21T21:14+0300

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CNN'den yapılan açıklamada, "CNN'in tarihindeki en büyük gelişme olarak" atfedilen internet platformu CNN+'ın nisan sonunda hizmetlerini durduracağı ve abonelerine paralarının iade edileceği belirtildi.Söz konusu karar, CNN'in ana şirketi WarnerMedia'nın başka bir medya şirketi "Discovery" ile birleşerek, "Warner Bros. Discovery" adını almasının ardından geldi.Discovery Yayın Müdürü J.B. Perrette, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, CNN Üst Yöneticisi (CEO) David Zaslav'ın şirketin tüm içeriklerinin tek bir platform altında toplanmasını istediğini belirterek, "Karmaşık bir yayın piyasasında, tüketiciler basitlik ve her şeyin tek çatı altında toplanmasını istiyor.' ifadesini kullandı.

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cnn, platform, medya