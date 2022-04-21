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CNN 1 ay önce açtığı internet yayın platformu 'CNN+'ı kapatmaya karar verdi
CNN 1 ay önce açtığı internet yayın platformu 'CNN+'ı kapatmaya karar verdi
ABD merkezli yayın kuruluşu CNN mart sonunda açtığı internet platformu "CNN+"ı ay sonunda kapatacağını duyurdu. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
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CNN'den yapılan açıklamada, "CNN'in tarihindeki en büyük gelişme olarak" atfedilen internet platformu CNN+'ın nisan sonunda hizmetlerini durduracağı ve abonelerine paralarının iade edileceği belirtildi.Söz konusu karar, CNN'in ana şirketi WarnerMedia'nın başka bir medya şirketi "Discovery" ile birleşerek, "Warner Bros. Discovery" adını almasının ardından geldi.Discovery Yayın Müdürü J.B. Perrette, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, CNN Üst Yöneticisi (CEO) David Zaslav'ın şirketin tüm içeriklerinin tek bir platform altında toplanmasını istediğini belirterek, "Karmaşık bir yayın piyasasında, tüketiciler basitlik ve her şeyin tek çatı altında toplanmasını istiyor.' ifadesini kullandı.
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CNN 1 ay önce açtığı internet yayın platformu 'CNN+'ı kapatmaya karar verdi

21:14 21.04.2022
© AP Photo/David GoldmanЛоготип компании CNN
Логотип компании CNN - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AP Photo/David Goldman
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ABD merkezli yayın kuruluşu CNN mart sonunda açtığı internet platformu "CNN+"ı ay sonunda kapatacağını duyurdu.
CNN'den yapılan açıklamada, "CNN'in tarihindeki en büyük gelişme olarak" atfedilen internet platformu CNN+'ın nisan sonunda hizmetlerini durduracağı ve abonelerine paralarının iade edileceği belirtildi.
Söz konusu karar, CNN'in ana şirketi WarnerMedia'nın başka bir medya şirketi "Discovery" ile birleşerek, "Warner Bros. Discovery" adını almasının ardından geldi.
Discovery Yayın Müdürü J.B. Perrette, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, CNN Üst Yöneticisi (CEO) David Zaslav'ın şirketin tüm içeriklerinin tek bir platform altında toplanmasını istediğini belirterek, "Karmaşık bir yayın piyasasında, tüketiciler basitlik ve her şeyin tek çatı altında toplanmasını istiyor.' ifadesini kullandı.
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