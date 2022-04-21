Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220421/lukoil-baskani-alekperov-yonetim-kurulundan-istifa-etti-1055737388.html
Lukoil Başkanı Alekperov yönetim kurulundan istifa etti
Lukoil Başkanı Alekperov yönetim kurulundan istifa etti
Rus petrol şirketi Lukoil’in başkanı Vahit Alekperov şirketin yönetim kurulundaki görevinden istifa etme kararı aldı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T13:02+0300
2022-04-21T13:15+0300
ukrayna krizi
lukoil
rusya
vahit alekperov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055737735_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_35fd4f782fa3335f23c6d24bca412170.jpg
Şirketten yapılan açıklamada, Lukoil’in başkanı ve yönetim kurulu üyesi Alekperov’un, yönetim kurulundaki yetkilerinden vazgeçme ve başkanlık görevini bırakma kararı aldığı duyuruldu.Açıklamada, Alekperov’un şirkette hakim hissedar olmadığı, sadece yüzde 3.12 oranında hisseye ve fonlar üzerinden oy hakkı tanımayan yüzde 5.43’lük bir paya sahip olduğu aktarıldı. Konuyla ilgili şirket yönetim kurulu başkanı bilgilendirildi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055737735_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_1e2d5281419d5d91d2a2f14a7862d8a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lukoil, rusya, vahit alekperov

Lukoil Başkanı Alekperov yönetim kurulundan istifa etti

13:02 21.04.2022 (güncellendi: 13:15 21.04.2022)
© POOL / Fotoğraf bankasına girVahit Alekperov
Vahit Alekperov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© POOL
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rus petrol şirketi Lukoil’in başkanı Vahit Alekperov şirketin yönetim kurulundaki görevinden istifa etme kararı aldı.
Şirketten yapılan açıklamada, Lukoil’in başkanı ve yönetim kurulu üyesi Alekperov’un, yönetim kurulundaki yetkilerinden vazgeçme ve başkanlık görevini bırakma kararı aldığı duyuruldu.
Açıklamada, Alekperov’un şirkette hakim hissedar olmadığı, sadece yüzde 3.12 oranında hisseye ve fonlar üzerinden oy hakkı tanımayan yüzde 5.43’lük bir paya sahip olduğu aktarıldı.
Konuyla ilgili şirket yönetim kurulu başkanı bilgilendirildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала