https://tr.sputniknews.com/20220421/lukoil-baskani-alekperov-yonetim-kurulundan-istifa-etti-1055737388.html
Lukoil Başkanı Alekperov yönetim kurulundan istifa etti
Lukoil Başkanı Alekperov yönetim kurulundan istifa etti
Rus petrol şirketi Lukoil’in başkanı Vahit Alekperov şirketin yönetim kurulundaki görevinden istifa etme kararı aldı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T13:02+0300
2022-04-21T13:02+0300
2022-04-21T13:15+0300
ukrayna krizi
lukoil
rusya
vahit alekperov
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Şirketten yapılan açıklamada, Lukoil’in başkanı ve yönetim kurulu üyesi Alekperov’un, yönetim kurulundaki yetkilerinden vazgeçme ve başkanlık görevini bırakma kararı aldığı duyuruldu.Açıklamada, Alekperov’un şirkette hakim hissedar olmadığı, sadece yüzde 3.12 oranında hisseye ve fonlar üzerinden oy hakkı tanımayan yüzde 5.43’lük bir paya sahip olduğu aktarıldı. Konuyla ilgili şirket yönetim kurulu başkanı bilgilendirildi.
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lukoil, rusya, vahit alekperov
Lukoil Başkanı Alekperov yönetim kurulundan istifa etti
13:02 21.04.2022 (güncellendi: 13:15 21.04.2022) Abone ol
Rus petrol şirketi Lukoil’in başkanı Vahit Alekperov şirketin yönetim kurulundaki görevinden istifa etme kararı aldı.
Şirketten yapılan açıklamada, Lukoil’in başkanı ve yönetim kurulu üyesi Alekperov’un, yönetim kurulundaki yetkilerinden vazgeçme ve başkanlık görevini bırakma kararı aldığı duyuruldu.
Açıklamada, Alekperov’un şirkette hakim hissedar olmadığı, sadece yüzde 3.12 oranında hisseye ve fonlar üzerinden oy hakkı tanımayan yüzde 5.43’lük bir paya sahip olduğu aktarıldı.
Konuyla ilgili şirket yönetim kurulu başkanı bilgilendirildi.