https://tr.sputniknews.com/20220421/lukoil-baskani-alekperov-yonetim-kurulundan-istifa-etti-1055737388.html

Lukoil Başkanı Alekperov yönetim kurulundan istifa etti

Lukoil Başkanı Alekperov yönetim kurulundan istifa etti

Rus petrol şirketi Lukoil’in başkanı Vahit Alekperov şirketin yönetim kurulundaki görevinden istifa etme kararı aldı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T13:02+0300

2022-04-21T13:02+0300

2022-04-21T13:15+0300

ukrayna krizi

lukoil

rusya

vahit alekperov

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Şirketten yapılan açıklamada, Lukoil’in başkanı ve yönetim kurulu üyesi Alekperov’un, yönetim kurulundaki yetkilerinden vazgeçme ve başkanlık görevini bırakma kararı aldığı duyuruldu.Açıklamada, Alekperov’un şirkette hakim hissedar olmadığı, sadece yüzde 3.12 oranında hisseye ve fonlar üzerinden oy hakkı tanımayan yüzde 5.43’lük bir paya sahip olduğu aktarıldı. Konuyla ilgili şirket yönetim kurulu başkanı bilgilendirildi.

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lukoil, rusya, vahit alekperov