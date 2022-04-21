https://tr.sputniknews.com/20220421/macron-ve-le-pen-secim-duellosunda-karsi-karsiya-geldi-1055726610.html

Macron ve Le Pen seçim düellosunda karşı karşıya geldi

Macron ve Le Pen seçim düellosunda karşı karşıya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik parti lideri Marine Le Pen televizyonda yayınlanan bir düelloda karşı karşıya geldi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T02:51+0300

2022-04-21T02:51+0300

2022-04-21T02:51+0300

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fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri

fransa cumhurbaşkanlığı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik parti lideri Marine Le Pen, 24 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan önce televizyonda yayınlanan bir düelloda karşı karşıya gelerek seçim programlarını savundu. İki aday satın alma gücü, dış politika, sosyal konular, çevre, rekabet gücü, gençlik, güvenlik ve göç ve resmi kurumlar olmak üzere sekiz temayı ele aldı.Kamusal alanda başörtüsünü yasaklamak isteyen Le Pen'e Macron'dan tepki: İç savaş çıkaracaksınızKamusal alanda başörtü takmayı yasaklamayı istediğini söyleyen Le Pen "Ben kamusal alanda peçenin yasaklanmasından yanayım. İslamcılar tarafından dayatılan bir üniformadır" diye konuştu. Macron ise "Fransa'yı kamuya açık alanda başörtüsünü yasaklayan dünyadaki ilk ülke yapmak istemekle" eleştirdi. Macron, "Taşıdığınız proje bir küçülme projesi ve Fransız evrenselciliğine zarar veren bir projedir. Laiklik bir dinle savaşmak değildir. Benim yanımda örtünme, başörtüsü yasağı olmayacak. Anayasamız laikliktir, özgürlük ilkesidir. Bunu yaparsan iç savaş çıkarırsın. Söylediğin çok ciddi bir şey. Aydınlanma ülkesi Fransa, dünyada bunu yapan ilk ülke olurdu. Önerdiğin şey Fransız ruhuna ihanettir" diye konuştu.Macron "Bir başörtünün, bir kipanın peşinden kaç polis koşacak?", diye sormasının ardından Le Pen "Maskelerin peşinden koşan ne kadar çok polis memuru olduysa o kadar" diye cevap verdi.'Rusya hakkında konuşurken aslında bankacınızla konuşuyorsunuz'Macron dış politika konusunda, Le Pen'i Rus gücüne ve Vladimir Putin'e bağımlı olmakla suçladı. Macron, Le Pen'in Rusya'dan 2015’te aldığı krediyi geri ödemediğine savunarak bunun onu Rusya'ya bağımlı hale getirdiğini iddia etti. Macron "Rusya hakkında konuşurken aslında bankacınızla konuşuyorsunuz" dedi. Le Pen ise "Her ay geri ödüyoruz. Oldukça uzun, doğru. Fakir bir partiyiz ama onursuz değil" diye cevap verdi. Le Pen, Macron’un 2015'te Fransa'da kredi almasını engellediğini iddia etti ancak Macron Eski Ekonomi Bakanı Maliye Bakanı olmadığını söyleyerek "Hiç kimse müdahale etmedi, bunu çok iyi biliyorsun" ifadelerini kullandı.'Vahşetle karşı karşıyayız'Fransa’daki güvenlik durumunun kötü olduğunu belirten Le Pen "Ülkede durum gerçekten çok kötü, gerçek bir vahşetle karşı karşıyayız. Ülkemizdeki güvensizliğin artmasına katkıda bulunan anarşik ve kitlesel göç sorununu çözmek istiyorum. Fransızlara kimin geldiğini, kimin kaldığını, kimin gitmesi gerektiğini sormak için bir referandum teklif ediyorum" dedi. Le Pen, hapishanelerin kapasitesini artırmayı teklif etti.Macron ise "200 jandarma tugayı oluşturabiliriz. Hastanelere, kamu hizmetlerine yönelik saldırılara karşı bin 500 siber devriye kurmak istiyorum. Yargıçların işini hafifletmek ve çok daha hızlı yanıt vermek için 8 bin 500 adalet insanı görevlendirmek istiyorum" diye konuştu.'600 milyar euro borcun sorumluluğunu alıyorum'Macron’un programında olan 65 yasında emeklilik hakkında yorum yapan Le Pen "Kesinlikle dayanılmaz bir adaletsizlik ve kesinlikle haklı değil" dedi.Le Pen, "Finans dünyasının Mozart'ının çok kötü bir ekonomik sicili var" diyerek "Bana ders vermeyin. 600 milyar euro borcumuz olunca, mütevazı kalmalıyız" açıklamasında bulundu. Macron ise "Marine Le Pen kesinlikle Çovid'e cevap vermedi. 600 milyar borç Covid’den dolayıydı, sorumluluğunu tamamen alıyorum. Yardım ettik, Dayanışma fonu, kısmı işsizlik, garantili krediler. Bunu yaptığımız için gurur duyuyorum" diyerek kendini savundu.'12 milyar Euro’yu Fransızlara iade edeceğim'Satın alma gücü ile ilgili programını belirten Le Pen "Satın alma gücünü beş yıllık görev süremin önceliği yapmak istiyorum. Enerji üzerindeki KDV'yi kalıcı olarak yüzde 20'den yüzde 5.5'e düşürmeyi önermek istiyorum. 12 milyarı Fransızlara iade edeceğim" açıklamasında bulundu. Le Pen'e göre, Macron'un görev süresinde 400 bin yoksul insan tespit edildi.'Fransızlara kötü davrandınız'Le Pen "Demokratik bir rönesans istiyorum. Vatandaşların inisiyatifiyle referanduma gitmesini istiyorum. Sarı Yelekliler size söyledi, ses çıkmadı. Bu beş yıllık sürenin sonundaki en büyük sorun, sizin yarattığınız bölünme. Fransızlara şiddet içeren sözlerle kötü davrandınız. Fransız demokrasisini onarmalıyız" diye konuştu'İklim şüphecisine' karşı 'iklim ikiyüzlüsü'Le Pen'i "iklim şüpheci" olmakla suçlayan Macron , "Sizi dinlemek ilginç olan şey, tutarsızlıktır. Programınız ne başı var ne de kuyruğu. Hidrokarbonlarda kalıcı bir azalma öneriyorsunuz. İklim konusunda şüphecisiniz. Açıkça görülüyor." İfadelerini kullandı. Le Pen ise "İklim konusunda hiç şüpheci değilim ama siz iklim konusunda biraz ikiyüzlüsünüz" diye yanıtladı.İkinci tur 24 Nisan’da24 Nisan’da yapılacak olan ikinci tur 12 aday arasında oyların yüzde 27.6’sini alan mevcut Macron ile oyların yüzde 23.4’unu alan Le Pen arasında yapılacak.

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