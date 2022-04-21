https://tr.sputniknews.com/20220421/michelin-rehberi-istanbuldaki-yildizli-restoranlari-belirleyecek-ilk-yer-11-ekimde-aciklanacak-1055745539.html

Michelin Rehberi, İstanbul'daki yıldızlı restoranları belirleyecek: İlk yer 11 Ekim'de açıklanacak

Michelin Rehberi, İstanbul'daki yıldızlı restoranları belirleyecek: İlk yer 11 Ekim'de açıklanacak

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi, İstanbul'u 38. destinasyonu olarak belirledi. İstanbul'daki... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T16:11+0300

2022-04-21T16:11+0300

2022-04-21T16:17+0300

michelin yıldızı

yaşam

mehmet nuri ersoy

restoran

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İstanbul'un Michelin Rehberi destinasyonları arasına eklenmesine ilişkin düzenlenen basın toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.Açıklamaya göre Michelin bünyesindeki dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi'nin müfettişleri tarafından İstanbul'da seçilecek ilk restoranlar 11 Ekim'de açıklanacak.Michelin Rehberleri Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, toplantıda yaptığı konuşmada, İstanbul'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, İstanbul'daki restoranların, Michelin yıldızı için değerlendirmeye alınacağını bildirdi.Gastronominin kültürleri bir araya getiren önemli bir etken olduğunu belirten Poullennec, İstanbul'un kültürel paylaşımlarıyla, tarihiye ve coğrafyasıyla inanılmaz güzel bir şehir olduğunu vurguladı. Poullennec, "İstanbul, tarihi, kültürü ve kültürler arası karakteriyle yüzyıllardır dünyanın gözlerini kamaştırıyor. Haliç'ten Boğaz'ın iki yakasına uzanan bu medeniyet köprüsü, kıtalar arası diyaloğu kolaylaştırırken, insanların yeni ve eski bilgi birikimlerini gelenek ve tariflerle buluşturuyor" diye konuştu.Michelin için en önemli kriterin o restoranda yaşanılan yemek tecrübesi olacağını ve lüks restoranların yanı sıra bunun daha lokal restoranlarda da gerçekleşebileceğini belirten Poullennec, "Bizim Michelin olarak amacımız İstanbul'daki gizli mücevherleri ortaya çıkarmak" ifadesini kullandı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da basın toplantısında yaptığı açıklamada Michelin Rehberi’nin turizm için önemine değinerek, “İstanbul, Michelin Rehberi’nden aldığı destekle marka değerini sağlamlaştıracak” dedi.'Gizli ve bağımsız müfettiş ekipleri çalışacak'Verilen bilgiye göre, İstanbul'daki restoranların seçimi, profesyonel müfettişler tarafından neredeyse 100 yıldır uygulanan köklü ve evrensel Michelin Rehberi yöntemine göre yapılacak. Müfettiş ekipleri tamamen bağımsız olarak çalışacak ve gizliliklerini koruyarak şehrin en iyi restoranlarını belirleyip önermek için restoranların sunduğu yemeklerin kalitesini 5 kritere göre değerlendirecek. Bu kriterler, ürünlerin kalitesi, pişirme tekniklerine hakimiyet, lezzetlerin uyumu, şefin mutfağındaki karakter ile menüdeki ve müfettişlerin ziyaretleri arasındaki tutarlılık olarak sıralanıyor.Michelin Rehberi İstanbul'un ilk restoran seçimi, 11 Ekim'de açıklanacak.

https://tr.sputniknews.com/20190221/michelin-yildizli-restoranda-olduren-menu-1037803509.html

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michelin yıldızı, mehmet nuri ersoy, restoran