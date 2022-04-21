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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220421/rusya-ukraynada-abd-ve-natonun-silah-yuklu-araclarini-mesru-hedef-olarak-gorme-hakkina-sahibiz-1055751434.html
Rusya: Ukrayna'da ABD ve NATO'nun silah yüklü araçlarını meşru hedef olarak görme hakkına sahibiz
Rusya: Ukrayna'da ABD ve NATO'nun silah yüklü araçlarını meşru hedef olarak görme hakkına sahibiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Dairesi Direktör Yardımcısı Sergey Koşelyov, Moskova'nın Ukrayna topraklarında seyreden silah yüklü ABD ve NATO... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T19:46+0300
2022-04-21T19:54+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna krizi
ukrayna
sergey koşelyov
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Koşelyov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen 'Rusya-ABD İlişkilerinde Kriz' konulu yuvarlak masa toplantısına katıldı.Burada açıklama yapan Koşelyov, "ABD yönetimi temsilcilerinin, Kiev'deki muhataplarının umutsuz durumuna rağmen, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için büyük miktarda silah ve askeri teçhizat sevkiyatlarına devam etme niyetleri hakkında artan açıklamalarından giderek daha fazla endişe duyuyoruz. Hesap açık; özel harekatımızı yavaşlatıp Rus ordusuna azami zararı vermek istiyorlar" dedi.Koşelyov, "ABD'li temsilcilere direkt olarak belirtiriz ki, Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna topraklarında seyreden ABD ve NATO'ya ait silah yüklü araçları meşru askeri hedef olarak görme hakkına sahiptir" uyarısında bulundu.
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Rusya: Ukrayna'da ABD ve NATO'nun silah yüklü araçlarını meşru hedef olarak görme hakkına sahibiz

19:46 21.04.2022 (güncellendi: 19:54 21.04.2022)
© Sputnik / Илья Питалев / Fotoğraf bankasına girDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - Mariupol - Ukrayna - operasyon - Rusya
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - Mariupol - Ukrayna - operasyon - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Dairesi Direktör Yardımcısı Sergey Koşelyov, Moskova'nın Ukrayna topraklarında seyreden silah yüklü ABD ve NATO araçlarını meşru hedef sayabileceğini söyledi.
Koşelyov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen 'Rusya-ABD İlişkilerinde Kriz' konulu yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Burada açıklama yapan Koşelyov, "ABD yönetimi temsilcilerinin, Kiev'deki muhataplarının umutsuz durumuna rağmen, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için büyük miktarda silah ve askeri teçhizat sevkiyatlarına devam etme niyetleri hakkında artan açıklamalarından giderek daha fazla endişe duyuyoruz. Hesap açık; özel harekatımızı yavaşlatıp Rus ordusuna azami zararı vermek istiyorlar" dedi.

Koşelyov, "ABD'li temsilcilere direkt olarak belirtiriz ki, Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna topraklarında seyreden ABD ve NATO'ya ait silah yüklü araçları meşru askeri hedef olarak görme hakkına sahiptir" uyarısında bulundu.
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