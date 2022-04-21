https://tr.sputniknews.com/20220421/rusya-ukraynada-abd-ve-natonun-silah-yuklu-araclarini-mesru-hedef-olarak-gorme-hakkina-sahibiz-1055751434.html

Rusya: Ukrayna'da ABD ve NATO'nun silah yüklü araçlarını meşru hedef olarak görme hakkına sahibiz

Rusya: Ukrayna'da ABD ve NATO'nun silah yüklü araçlarını meşru hedef olarak görme hakkına sahibiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Dairesi Direktör Yardımcısı Sergey Koşelyov, Moskova'nın Ukrayna topraklarında seyreden silah yüklü ABD ve NATO... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T19:46+0300

2022-04-21T19:46+0300

2022-04-21T19:54+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna krizi

ukrayna

sergey koşelyov

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Koşelyov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen 'Rusya-ABD İlişkilerinde Kriz' konulu yuvarlak masa toplantısına katıldı.Burada açıklama yapan Koşelyov, "ABD yönetimi temsilcilerinin, Kiev'deki muhataplarının umutsuz durumuna rağmen, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için büyük miktarda silah ve askeri teçhizat sevkiyatlarına devam etme niyetleri hakkında artan açıklamalarından giderek daha fazla endişe duyuyoruz. Hesap açık; özel harekatımızı yavaşlatıp Rus ordusuna azami zararı vermek istiyorlar" dedi.Koşelyov, "ABD'li temsilcilere direkt olarak belirtiriz ki, Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna topraklarında seyreden ABD ve NATO'ya ait silah yüklü araçları meşru askeri hedef olarak görme hakkına sahiptir" uyarısında bulundu.

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