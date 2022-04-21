https://tr.sputniknews.com/20220421/sosyal-medyada-kufur-eden-suriyeli-gozaltina-alindi-1055749659.html
Sosyal medyada küfür eden Suriyeli gözaltına alındı
Sosyal medyada küfür eden Suriyeli gözaltına alındı
‘Ülkelerine dönsünler’ diyen Türk vatandaşlarına sosyal medya hesabından küfür eden Suriye uyruklu F.H., Sakarya’da yakalanarak gözaltına alındı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T18:32+0300
2022-04-21T18:32+0300
2022-04-21T18:33+0300
türkiye
suriyeli mülteciler
suriyeli sığınmacılar
sakarya
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Sosyal medya hesabından Türk vatandaşlarına küfür eden Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.DHA'nın aktardığı haberde, sosyal medya hesabından ‘Ülkelerine dönsünler’ diyen Türk vatandaşlarına küfür eden Suriye uyruklu kişi çalıştığı inşaatı göstererek, “Biz burada yoksak siz burada ekmek parası bulamazsınız. Ekmek parası biz çıkarıyoruz size. Biz burada değilsek siz hiçbir şey yapamazsınız” dedi.Suriye uyruklu kişinin sözleri tepki topladı.Sakarya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Sakarya’da yaşayan Suriye uyruklu F.H. gözaltına alındı.‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçunu işlediği belirtilen F.H.’nin sınır dışı edileceği açıklandı.
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suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, sakarya
Sosyal medyada küfür eden Suriyeli gözaltına alındı
18:32 21.04.2022 (güncellendi: 18:33 21.04.2022) Abone ol
‘Ülkelerine dönsünler’ diyen Türk vatandaşlarına sosyal medya hesabından küfür eden Suriye uyruklu F.H., Sakarya’da yakalanarak gözaltına alındı.
Sosyal medya hesabından Türk vatandaşlarına küfür eden Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
DHA'nın aktardığı haberde, sosyal medya hesabından ‘Ülkelerine dönsünler’ diyen Türk vatandaşlarına küfür eden Suriye uyruklu kişi çalıştığı inşaatı göstererek, “Biz burada yoksak siz burada ekmek parası bulamazsınız. Ekmek parası biz çıkarıyoruz size. Biz burada değilsek siz hiçbir şey yapamazsınız” dedi.
Suriye uyruklu kişinin sözleri tepki topladı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Sakarya’da yaşayan Suriye uyruklu F.H. gözaltına alındı.
‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçunu işlediği belirtilen F.H.’nin sınır dışı edileceği açıklandı.