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TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan Cüneyt Çakır'a görev
TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan Cüneyt Çakır'a görev
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli olurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T22:58+0300
2022-04-21T22:57+0300
cüneyt çakır
spor
mhk
merkez hakem kurulu (mhk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
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TFF MHK'den yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, 24 Nisan Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserisopr arasındaki maçı yönetecek.MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, Cüneyt Çakır'ın yanı sıra 13 hakemi liste dışı bırakmıştı. TFF Tahkim Kurulu ise 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı.Son olarak ligin 28. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçını yöneten Cüneyt Çakır, 4 hafta sonra ligde görev yapacak.Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:Yarın:20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler23 Nisan Cumartesi:16.00 Gaziantep FK-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor: Erkan Özdamar20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu24 Nisan Pazar:16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka20.30 Altay-Galatasaray: Volkan Bayarslan20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır25 Nisan Pazartesi:20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Yasin Kol
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cüneyt çakır, mhk, merkez hakem kurulu (mhk), türkiye futbol federasyonu (tff)

TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan Cüneyt Çakır'a görev

22:58 21.04.2022
© AACüneyt Çakır
Cüneyt Çakır - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli olurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Cüneyt Çakır'a da görev verdi.
TFF MHK'den yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, 24 Nisan Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserisopr arasındaki maçı yönetecek.
MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, Cüneyt Çakır'ın yanı sıra 13 hakemi liste dışı bırakmıştı. TFF Tahkim Kurulu ise 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı.
Son olarak ligin 28. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçını yöneten Cüneyt Çakır, 4 hafta sonra ligde görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
23 Nisan Cumartesi:
16.00 Gaziantep FK-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor: Erkan Özdamar
20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
24 Nisan Pazar:
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
20.30 Altay-Galatasaray: Volkan Bayarslan
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır
25 Nisan Pazartesi:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Yasin Kol
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