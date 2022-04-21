https://tr.sputniknews.com/20220421/tff-merkez-hakem-kurulundan-cuneyt-cakira-gorev-1055755070.html

TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan Cüneyt Çakır'a görev

TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan Cüneyt Çakır'a görev

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli olurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T22:58+0300

2022-04-21T22:58+0300

2022-04-21T22:57+0300

cüneyt çakır

spor

mhk

merkez hakem kurulu (mhk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0d/1044720999_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9fb390282f717c4ccb6b7242e457c1ac.jpg

TFF MHK'den yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, 24 Nisan Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserisopr arasındaki maçı yönetecek.MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, Cüneyt Çakır'ın yanı sıra 13 hakemi liste dışı bırakmıştı. TFF Tahkim Kurulu ise 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı.Son olarak ligin 28. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçını yöneten Cüneyt Çakır, 4 hafta sonra ligde görev yapacak.Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:Yarın:20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler23 Nisan Cumartesi:16.00 Gaziantep FK-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor: Erkan Özdamar20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu24 Nisan Pazar:16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka20.30 Altay-Galatasaray: Volkan Bayarslan20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır25 Nisan Pazartesi:20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Yasin Kol

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cüneyt çakır, mhk, merkez hakem kurulu (mhk), türkiye futbol federasyonu (tff)