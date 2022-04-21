https://tr.sputniknews.com/20220421/trabzonda-yurtta-sort-yasagini-kadin-personellerin-istedigi-ortaya-cikti-1055745143.html

Trabzon'da yurtta 'şort' yasağını kadın personellerin istediği ortaya çıktı

Trabzon'da yurtta 'şort' yasağını kadın personellerin istediği ortaya çıktı

Trabzon'da üniversite kampüsündeki öğrenci yurdunda karma kullanılan yemekhaneye asılan 'kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır'... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T16:12+0300

2022-04-21T16:12+0300

2022-04-21T16:12+0300

türkiye

trabzon

şort

yasak

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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ana kampüsündeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdunda, kız öğrencilerin de akşam yemeklerini karma olarak yediği yemekhanenin girişine, 'Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır' yazılı kağıt asıldı.Öğrenciler tarafından sosyal medyada paylaşılan yazı tepki çekti. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı sosyal medyadaki tepkiler üzerine açıklama yaparak, “Bu uygulamanın KTÜ ile alakası yok” ifadelerini kullandı.Tepkiler üzerine bir süre sonra kağıt, asılı olduğu alandan kaldırıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı da ilgili yurt görevlileri hakkında idari soruşturma başlattı. Diğer bloklarda uygulanmadığı belirlenen yasak kararıyla ilgili personellerin savunmaları alındı.İsmi açıklanmayan görevlinin, yemekhanede çalışan kadın personellerin erkek öğrencilerin giyiminden rahatsız oldukları yönündeki şikayetleri üzerine yazıyı astığını ileri sürdüğü belirtildi.Görevlinin, olayın bu kadar büyümesini beklemediğini ve pişman olduğunu dile getirdiği bildirildi. Kurumdaki diğer ilgililerinde savunmalarının alınmasının ardından görevliler hakkında karar verileceği kaydedildi.

türkiye

trabzon

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trabzon, şort, yasak