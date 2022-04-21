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Trabzon'da yurtta 'şort' yasağını kadın personellerin istediği ortaya çıktı
Trabzon'da yurtta 'şort' yasağını kadın personellerin istediği ortaya çıktı
Trabzon'da üniversite kampüsündeki öğrenci yurdunda karma kullanılan yemekhaneye asılan 'kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır'... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T16:12+0300
2022-04-21T16:12+0300
türkiye
trabzon
şort
yasak
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ana kampüsündeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdunda, kız öğrencilerin de akşam yemeklerini karma olarak yediği yemekhanenin girişine, 'Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır' yazılı kağıt asıldı.Öğrenciler tarafından sosyal medyada paylaşılan yazı tepki çekti. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı sosyal medyadaki tepkiler üzerine açıklama yaparak, “Bu uygulamanın KTÜ ile alakası yok” ifadelerini kullandı.Tepkiler üzerine bir süre sonra kağıt, asılı olduğu alandan kaldırıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı da ilgili yurt görevlileri hakkında idari soruşturma başlattı. Diğer bloklarda uygulanmadığı belirlenen yasak kararıyla ilgili personellerin savunmaları alındı.İsmi açıklanmayan görevlinin, yemekhanede çalışan kadın personellerin erkek öğrencilerin giyiminden rahatsız oldukları yönündeki şikayetleri üzerine yazıyı astığını ileri sürdüğü belirtildi.Görevlinin, olayın bu kadar büyümesini beklemediğini ve pişman olduğunu dile getirdiği bildirildi. Kurumdaki diğer ilgililerinde savunmalarının alınmasının ardından görevliler hakkında karar verileceği kaydedildi.
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trabzon, şort, yasak

Trabzon'da yurtta 'şort' yasağını kadın personellerin istediği ortaya çıktı

16:12 21.04.2022
© DHATrabzon'da yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağına soruşturma
Trabzon'da yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağına soruşturma - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© DHA
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Trabzon'da üniversite kampüsündeki öğrenci yurdunda karma kullanılan yemekhaneye asılan 'kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır' yazısı üzerine idari soruşturma başlatıldı. Soruşturmada ifadesi alınan personellerden biri, yazıyı 'kadın çalışanların, erkek öğrencilerin giyiminden rahatsız oldukları için astığı'nı öne sürdü.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ana kampüsündeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdunda, kız öğrencilerin de akşam yemeklerini karma olarak yediği yemekhanenin girişine, 'Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır' yazılı kağıt asıldı.
Öğrenciler tarafından sosyal medyada paylaşılan yazı tepki çekti. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı sosyal medyadaki tepkiler üzerine açıklama yaparak, “Bu uygulamanın KTÜ ile alakası yok” ifadelerini kullandı.
Tepkiler üzerine bir süre sonra kağıt, asılı olduğu alandan kaldırıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı da ilgili yurt görevlileri hakkında idari soruşturma başlattı. Diğer bloklarda uygulanmadığı belirlenen yasak kararıyla ilgili personellerin savunmaları alındı.

İsmi açıklanmayan görevlinin, yemekhanede çalışan kadın personellerin erkek öğrencilerin giyiminden rahatsız oldukları yönündeki şikayetleri üzerine yazıyı astığını ileri sürdüğü belirtildi.

Görevlinin, olayın bu kadar büyümesini beklemediğini ve pişman olduğunu dile getirdiği bildirildi. Kurumdaki diğer ilgililerinde savunmalarının alınmasının ardından görevliler hakkında karar verileceği kaydedildi.
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