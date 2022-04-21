Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220421/turk-lirasi-ile-dalga-gecen-pakistan-uyruklu-kisi-gozaltina-alindi-1055749822.html
Türk lirası ile dalga geçen Pakistan uyruklu kişi gözaltına alındı
Türk lirası ile dalga geçen Pakistan uyruklu kişi gözaltına alındı
İstanbul'da Türk lirasını aşağılamak amacıyla video çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelinin sınır dışı edilmek üzere... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T18:43+0300
2022-04-21T18:43+0300
türkiye
pakistan
türkiye
türk lirası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055749892_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_1a18fb23f03a78056a1ce0ab1d8cfe23.jpg
İstanbul'da çektiği videolarda Türk lirasını aşağılayan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.DHA'nın aktardığı haberde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Türk Lirası ile aşağılayıcı bir üslupla video çekerek sosyal medyada paylaştığı tespit edilen bir şüpheli hakkında çalışma başlattı.Pakistan uyruklu olduğu belirlenen F.E. adlı şüpheli, 20 Nisan Çarşamba günü Bayrampaşa'da yakalandı.Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilirken, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.
türkiye
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055749892_80:0:581:376_1920x0_80_0_0_f8408e2cfb6e15a50c28a14e4ebe4372.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pakistan, türkiye, türk lirası

Türk lirası ile dalga geçen Pakistan uyruklu kişi gözaltına alındı

18:43 21.04.2022
© DHATürk lirası ile dalga geçen Pakistan uyruklu kişi gözaltına alındı
Türk lirası ile dalga geçen Pakistan uyruklu kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul'da Türk lirasını aşağılamak amacıyla video çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelinin sınır dışı edilmek üzere hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
İstanbul'da çektiği videolarda Türk lirasını aşağılayan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
DHA'nın aktardığı haberde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Türk Lirası ile aşağılayıcı bir üslupla video çekerek sosyal medyada paylaştığı tespit edilen bir şüpheli hakkında çalışma başlattı.
Pakistan uyruklu olduğu belirlenen F.E. adlı şüpheli, 20 Nisan Çarşamba günü Bayrampaşa'da yakalandı.
Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilirken, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала