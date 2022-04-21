https://tr.sputniknews.com/20220421/turk-lirasi-ile-dalga-gecen-pakistan-uyruklu-kisi-gozaltina-alindi-1055749822.html

Türk lirası ile dalga geçen Pakistan uyruklu kişi gözaltına alındı

Türk lirası ile dalga geçen Pakistan uyruklu kişi gözaltına alındı

İstanbul'da Türk lirasını aşağılamak amacıyla video çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelinin sınır dışı edilmek üzere... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T18:43+0300

2022-04-21T18:43+0300

2022-04-21T18:43+0300

türkiye

pakistan

türkiye

türk lirası

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İstanbul'da çektiği videolarda Türk lirasını aşağılayan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.DHA'nın aktardığı haberde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Türk Lirası ile aşağılayıcı bir üslupla video çekerek sosyal medyada paylaştığı tespit edilen bir şüpheli hakkında çalışma başlattı.Pakistan uyruklu olduğu belirlenen F.E. adlı şüpheli, 20 Nisan Çarşamba günü Bayrampaşa'da yakalandı.Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilirken, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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pakistan, türkiye, türk lirası