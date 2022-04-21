https://tr.sputniknews.com/20220421/turk-lirasi-ile-dalga-gecen-pakistan-uyruklu-kisi-gozaltina-alindi-1055749822.html
Türk lirası ile dalga geçen Pakistan uyruklu kişi gözaltına alındı
Türk lirası ile dalga geçen Pakistan uyruklu kişi gözaltına alındı
İstanbul'da Türk lirasını aşağılamak amacıyla video çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelinin sınır dışı edilmek üzere... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T18:43+0300
2022-04-21T18:43+0300
2022-04-21T18:43+0300
türkiye
pakistan
türkiye
türk lirası
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İstanbul'da çektiği videolarda Türk lirasını aşağılayan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.DHA'nın aktardığı haberde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Türk Lirası ile aşağılayıcı bir üslupla video çekerek sosyal medyada paylaştığı tespit edilen bir şüpheli hakkında çalışma başlattı.Pakistan uyruklu olduğu belirlenen F.E. adlı şüpheli, 20 Nisan Çarşamba günü Bayrampaşa'da yakalandı.Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilirken, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.
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pakistan, türkiye, türk lirası
Türk lirası ile dalga geçen Pakistan uyruklu kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da Türk lirasını aşağılamak amacıyla video çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelinin sınır dışı edilmek üzere hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
İstanbul'da çektiği videolarda Türk lirasını aşağılayan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
DHA'nın aktardığı haberde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Türk Lirası ile aşağılayıcı bir üslupla video çekerek sosyal medyada paylaştığı tespit edilen bir şüpheli hakkında çalışma başlattı.
Pakistan uyruklu olduğu belirlenen F.E. adlı şüpheli, 20 Nisan Çarşamba günü Bayrampaşa'da yakalandı.
Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilirken, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.