https://tr.sputniknews.com/20220422/6-ilac-daha-geri-odeme-listesine-alindi-1055770002.html

6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplam 6 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T13:16+0300

2022-04-22T13:16+0300

2022-04-22T13:16+0300

türkiye

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

ilaç

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Gazete’ de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi ile 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplam 6 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.6 ilacın SUT düzenlemesi ile listeye ilavesine karar verildi.İlave edilen ilaçlar şunlar; 1 adedi Tip 1 Gaucher Hastalığı ilacı, 1 adedi aminoasit türevi ilaç, 1 adedi kanser ilacı, 1 adedi KOAH tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adedi santral etkili kas gevşetici, 1 adedi paranteral antiviral ilaç.

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çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, ilaç