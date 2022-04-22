https://tr.sputniknews.com/20220422/6-ilac-daha-geri-odeme-listesine-alindi-1055770002.html
6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplam 6 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T13:16+0300
2022-04-22T13:16+0300
2022-04-22T13:16+0300
türkiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
ilaç
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Gazete’ de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi ile 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplam 6 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.6 ilacın SUT düzenlemesi ile listeye ilavesine karar verildi.İlave edilen ilaçlar şunlar; 1 adedi Tip 1 Gaucher Hastalığı ilacı, 1 adedi aminoasit türevi ilaç, 1 adedi kanser ilacı, 1 adedi KOAH tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adedi santral etkili kas gevşetici, 1 adedi paranteral antiviral ilaç.
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çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, ilaç
6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplam 6 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Gazete’ de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi ile 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplam 6 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.
6 ilacın SUT düzenlemesi ile listeye ilavesine karar verildi.
İlave edilen ilaçlar şunlar; 1 adedi Tip 1 Gaucher Hastalığı ilacı, 1 adedi aminoasit türevi ilaç, 1 adedi kanser ilacı, 1 adedi KOAH tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adedi santral etkili kas gevşetici, 1 adedi paranteral antiviral ilaç.