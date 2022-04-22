https://tr.sputniknews.com/20220422/anadolu-efes-rusya-ve-ukraynadaki-ortagi-ab-inbevde-paylarini-almak-icin-gorusmelere-basladi-1055769659.html

Anadolu Efes, Rusya ve Ukrayna'daki ortağı AB InBev'de paylarını almak için görüşmelere başladı

Anadolu Efes, Rusya ve Ukrayna'daki ortağı AB InBev'de paylarını almak için görüşmelere başladı

Anadolu Efes ve Anheuser Busch InBev SA/NV (AB InBev), AB InBev Efes NV ortaklığındaki kontrol gücü olmayan payların Anadolu Efes'e satılması için görüşmelere... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T13:24+0300

2022-04-22T13:24+0300

2022-04-22T13:24+0300

spor

anadolu efes

rusya

ukrayna

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

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Anadolu Efes'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "Rusya ve Ukrayna'daki gelişmeler ışığında, Anadolu Efes ve AB InBevbugün AB InBev'in AB InBev Efes NV ortaklığındaki kontrol gücü olmayan paylarının Anadolu Efes'e yapılacak satışıyla ilgili aktif görüşmelere başladığını açıklamışlardır." ifadeleri kullanıldı.Belçika merkezli AB InBev'in Bud markasının Rusya'daki üretiminin ve satışının askıya alınmasına ilişkin talebin de yapılacak anlaşmaların bir parçası olarak değerlendirileceği kaydedilen açıklamada, hem Anadolu Efes'in hem de AB InBev'in satış şartları ve bağlayıcı anlaşmalar üzerinde çalışmalara başlayacağı, ilgili duyuruların süreç dahilinde usulüne uygun şekilde yapılacağı belirtildi.Açıklamada, şirketin ana odağının çalışanlarının sağlığını ve esenliğini sağlamak olduğuna değinilerek, bölgede barışın bir an önce yeniden tesis edilmesi temenni edildi.

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anadolu efes, rusya, ukrayna, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)