Erdoğan: Bizim okul hayatımız, çok çalkantılı çok sıkıntılı bir döneminde geçti
20:48 22.04.2022 (güncellendi: 20:57 22.04.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda katıldığı iftar programında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da KYK yurdunda öğrencilerle iftar programında açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bizim okul hayatımız, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan çok çalkantılı çok sıkıntılı bir döneminde geçti.
Bir yandan ideolojik gerilimlerin ve kavgaların, diğer yandan ise yoksulluk. Hepsinin üzerine bir de 12 Eylül darbesinin altında eğitimimizi tamamlamaya çalıştık.
Birileri başka şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe TEKNOFEST Gençliği diyorum. 2053 vizyonuna sahip çıkan bir gençlik görüyorum. Gençlerimizin ülke sınırlarını aşan başarılarıyla gurur duyuyoruz. Biz ayrım yapmıyoruz.
'Kız evlatlarımın yaşadığı sıkıntıları asla unutamam'
Özellikle kız evlatlarımın yaşadığı sıkıntıları ve onları aşmak için çektiğimiz çileyi asla unutamam. Ve kızlarımızın anneleri okul kapılarında kızlarımızı almak için beklerlerdi. Bir taraftan polis bir diğer taraftan kızlarımızın anneleri.
Sizler ise çoğunlukla hayata gözlerini AK Parti döneminde açmış bir nesilsiniz. Ülkemizi ve dünyayı AK Parti'nin ülkemize kazandırdığı eserler ve hizmetlerin penceresinden gördünüz ve tanıdınız. Bu süreçte sizlerde ülkemizin yaşadığı sınamalara şahit oldunuz.
Birileri başka şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe TEKNOFEST Gençliği diyorum. 2053 vizyonuna sahip çıkan bir gençlik görüyorum. Gençlerimizin ülke sınırlarını aşan başarılarıyla gurur duyuyoruz. Biz ayrım yapmıyoruz.
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