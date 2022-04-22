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https://tr.sputniknews.com/20220422/gaziantep-valiligi-ihtiyac-sahiplerine-100-tl-tutarinda-bakkal-ceki-dagitacagini-duyurdu-1055757611.html
Gaziantep Valiliği, ihtiyaç sahiplerine 100 TL tutarında 'bakkal çeki' dağıtacağını duyurdu
Gaziantep Valiliği, ihtiyaç sahiplerine 100 TL tutarında 'bakkal çeki' dağıtacağını duyurdu
Gaziantep’te Ramazan ayında ekmek kuponunun ardından valiliğin başlattığı proje ile bu kez de ‘bakkal alışveriş çeki’ dağıtılacağı açıklandı. İhtiyaç sahibi... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T00:47+0300
2022-04-22T00:47+0300
ekonomi
türkiye
çek
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Gaziantep’te hem dar gelirli ailelere yardım, hem de bakkalların desteklenmesi amacıyla Gaziantep Valiliği tarafından "GAZİMEM Bakkal Alışveriş Çeki" projesi başlatıldı. Gaziantep Valiliği, Şahinbey ve Şehitkamil Kaymakamlıkları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Gaziantep Bakkallar Odası Birliği ve hayırseverlerin maddi destekleriyle satın alınacak Ramazan Ayı bakkal alışveriş çekleri ile bakkalların desteklenmesi, mahalle bakkalından alışverişe teşvik edilmesi ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşların en yakın yerde olan mahalle esnafından alışveriş imkanı sağlanacak.Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, projenin imza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, geçtiğimiz yıllarda vatandaşların bakkallara olan borçlarının ‘Zimem Geleneği' ile kapatıldığını hatırlatarak şu bilgiyi paylaştı:“Bu sene farklı bir uygulama yaparak, vatandaşlarımızın borçlarını bakkallardan silerek değil, kendilerine alışveriş çeki vererek sürdüreceğiz. Sistem şöyle çalışacak: Hayırseverlerimiz GAGEV Esnaf Odası aracılığıyla paralarını yatıracaklar. Yatırılan para karşılığında alışveriş çeklerimizi alacak alışverişlerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı olan o mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşımıza dağıtılacak.”Vali Davut Gül, GAZİMEM Bakkal Alışveriş Çeki Projesi kapsamında dar gelirli vatandaşlara her birisi 100 TL'lik alışveriş imkanı sağlayan çekler dağıtılacağını vurgularken, toplam 40 bin aileye 15 milyon TL tutarında yardımın yapılacağını belirterek şunları söyledi:“Çeklerin her birinin değeri 100 TL. Ama, bu bir aileye 100 TL vereceğimiz anlamına gelmiyor. Ailenin ihtiyaç durumuna göre verilen çekler bakkallara gidilerek bakkallarda ya borcundan düşülecek ya da alışveriş yapılacak. Bakkallar da o çekleri Bakkallar Odasına getirecek; en geç 1-2 gün içerisinde hesaplarına paralar yatırılacak.”
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türkiye, çek, gaziantep

Gaziantep Valiliği, ihtiyaç sahiplerine 100 TL tutarında 'bakkal çeki' dağıtacağını duyurdu

00:47 22.04.2022
© Fotoğraf : Twitterbakkal
bakkal - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Gaziantep’te Ramazan ayında ekmek kuponunun ardından valiliğin başlattığı proje ile bu kez de ‘bakkal alışveriş çeki’ dağıtılacağı açıklandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için düzenlenen projeden 40 bin vatandaşın yararlanacağı belirtildi.
Gaziantep’te hem dar gelirli ailelere yardım, hem de bakkalların desteklenmesi amacıyla Gaziantep Valiliği tarafından "GAZİMEM Bakkal Alışveriş Çeki" projesi başlatıldı.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey ve Şehitkamil Kaymakamlıkları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Gaziantep Bakkallar Odası Birliği ve hayırseverlerin maddi destekleriyle satın alınacak Ramazan Ayı bakkal alışveriş çekleri ile bakkalların desteklenmesi, mahalle bakkalından alışverişe teşvik edilmesi ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşların en yakın yerde olan mahalle esnafından alışveriş imkanı sağlanacak.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, projenin imza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, geçtiğimiz yıllarda vatandaşların bakkallara olan borçlarının ‘Zimem Geleneği' ile kapatıldığını hatırlatarak şu bilgiyi paylaştı:
“Bu sene farklı bir uygulama yaparak, vatandaşlarımızın borçlarını bakkallardan silerek değil, kendilerine alışveriş çeki vererek sürdüreceğiz. Sistem şöyle çalışacak: Hayırseverlerimiz GAGEV Esnaf Odası aracılığıyla paralarını yatıracaklar. Yatırılan para karşılığında alışveriş çeklerimizi alacak alışverişlerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı olan o mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşımıza dağıtılacak.”

Vali Davut Gül, GAZİMEM Bakkal Alışveriş Çeki Projesi kapsamında dar gelirli vatandaşlara her birisi 100 TL'lik alışveriş imkanı sağlayan çekler dağıtılacağını vurgularken, toplam 40 bin aileye 15 milyon TL tutarında yardımın yapılacağını belirterek şunları söyledi:
“Çeklerin her birinin değeri 100 TL. Ama, bu bir aileye 100 TL vereceğimiz anlamına gelmiyor. Ailenin ihtiyaç durumuna göre verilen çekler bakkallara gidilerek bakkallarda ya borcundan düşülecek ya da alışveriş yapılacak. Bakkallar da o çekleri Bakkallar Odasına getirecek; en geç 1-2 gün içerisinde hesaplarına paralar yatırılacak.”
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