https://tr.sputniknews.com/20220422/istanbul-muzik-festivali-konserleri-bu-yil-ataturk-kultur-merkezinde-yapilacak-1055777187.html

İstanbul Müzik Festivali konserleri bu yıl Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak

İstanbul Müzik Festivali konserleri bu yıl Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak

İstanbul Müzik Festivali’nin ilk yıllarından bu yana pek çok unutulmaz etkinliğe sahne olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), festivalin 50. yılında, açılış... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T16:11+0300

2022-04-22T16:11+0300

2022-04-22T16:12+0300

türkiye

atatürk kültür merkezi (akm)

konser

iksv

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 50. İstanbul Müzik Festivali, 6-24 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. “İstanbul” teması altında gerçekleşecek 50. İstanbul Müzik Festivali, Deutsches Symphonie Orchester Berlin, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Bilkent Senfoni Orkestrası gibi önemli toplulukları ve Anna Prohaska, Gautier Capuçon, Fazıl Say, Kirill Gerstein, Alice Sara Ott gibi yıldız solistleri ağırlayacak.Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok ücretsiz etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında açık hava mekânlarında ücretsiz olarak düzenlenecek Hafta Sonu Klasikleri, müzikseverlerle buluşacak. Festivalde ayrıca İKSV Alt Kat işbirliğiyle gerçekleştirilecek “Müzikli Bir Hafta Sonu” etkinlikleri kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik ücretsiz konser ve atölyeler düzenlenecek. Ücretsiz etkinliklerin ayrıntıları mayıs ayında festivalin web sitesi ile sosyal medya hesaplarından duyurulacak.Açılış Konseri: Tekfen Filarmoni Orkestrası & Kirill GersteinFestivalin açılışını 2019-2022 Festival Açılış Konseri Orkestrası olan, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası yapacak. Tekfen Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştirilecek konserin solisti ise yıldız piyanist Kirill Gerstein olacak.Fazıl Say “İstanbul Senfonisi” konseriyle, İstanbul’un kalbi Taksim’de tüm ihtişamıyla yeniden yükselen Atatürk Kültür Merkezi’nde. Say’ın İstanbul Senfonisi; her biri kendi sazlarının virtüözleri olan Aykut Köselerli, Burcu Karadağ ve Hakan Güngör’ün solist olarak yer alacağı konserde başarılı genç şeflerimizden Can Okan yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilecek. Konserde Say’ın ayrıca, piyano ve flüt için son eseri Portreler’den İKSV’nin kurucusu, Dr. Nejat Ferit Eczacıbaşı’nı andığı bölümü de yer alacak ve bu eserde Say’a flüt sanatçısı Bülent Evcil eşlik edecek.Dünyanın önde gelen orkestralarından Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ile opera sahnelerinin divası Anna Prohaska festivalde buluşacak. Bell Şirketler Topluluğu ve Organik Holding’in gösteri eş sponsorluğunda düzenlenecek konserde, bu sezon 75. yılını kutlayan Alman topluluk, incelikli ve tutkulu yorumlarıyla dikkat çeken soprano Anna Prohaska’ya eşlik edecek.Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası & Gautier CapuçonÖnemli viyolonselcilerinden Gautier Capuçon, şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile festivale konuk olacak. Aromsa’nın desteklediği konserde Capuçon, Elgar’ın en ünlü eserlerinden biri olan Viyolonsel Konçertosu’nu; CSO ise Cemal Reşit Rey’in şehre dair tutkusunu yansıtan Enstantaneler’ini ve Dvořák’ın “Yeni Dünyadan” başlığını taşıyan etkileyici senfonisini yorumlayacak.

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atatürk kültür merkezi (akm), konser, iksv