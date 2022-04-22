Prof. Berkant Ödemiş: Suyun yüzde 74’ü tarımda kullanılıyor ama binlerce ton suyu heba ediyoruz

‘’Türkiye’deki su kaynaklarının kullanılabilir nitelikte olan kısmının yüzde 74’nü tarım alanlarında kullanıyor geriye kalan yüzde 13’lük kısmı sanayide geri kalan yüzde 3’lük kısmını da bizler evde kullanıyoruz. 54 milyar metreküpün 40 milyar metreküpü tarımda kullanılmış oluyor. Tarım gibi çok su kullanan bir sektörü disipline etmediğimiz sürece su kaynaklarını düzgün bir şekilde kullanma şansımız maalesef yok. Su ve toprak kamu malı tapusu bizlerde olabilir ama bütün toplumun gıda gereksinimi bu alanlardan çıkıyor dolayısıyla keyfi bir kullanımın kesinlikle olmaması gerekir. Hükümetin bunu strateji haline getirmesi gerekir. Türkiye aşırı su kullanımı var ve hem aşırı kullanıyoruz hem de topraklarımızı tuzlu hale getirmiş oluyoruz. Son 30 yılda yağışların azalmasıyla birlikte 71 bin tona yakın su kaybettik. Bu durum en çok tarım sektöründe toprakta depolanabilir su miktarını azalttı ve biz onun için yaz mevsimlerinde olağan şekilde bitkilerimizi yetiştirebilmek için sulama kullanıyoruz ama hale öyle ilkel yöntemlerle sulama yapıyoruz ki binlerce ton suyu sadece yanlış sulama yöntemleriyle toprağa veriyoruz aynı zamanda toprağın tuzlanmasını sağlıyor. Toprak tuzlaması toprağı olumsuz etkiliyor ve yetiştirilen ürünlere yansıyor. Yanlış suma yöntemleri nedeniyle dakikada 16 dekara yakın alan tuzlanmaya başladı ve tarım alanları kaybolma duruma doğru gidiyor.’’