Zaharova: ABD, Rusya ile Ukrayna arasında çözümü imkansız kılmayı amaçlıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Moskova ile Kiev arasında çözümü imkansız kılmaya amaçladığını söyledi. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu Mariupol'ün kontrol altına alınmasıyla ilgili raporunu 'dezenformasyon' olarak nitelemesine yanıt verdi.Mariupol'ün kimin kontrolü altında olduğu konusunda dezenformasyon yapan tarafın ABD olduğunu kaydeden Zaharova, "Ne için yapıyorlar? Birçok nedeni var. Muhtemelen orada bulunan Ukrayna vatandaşlarını, insanları tamamen yanlış yönlendirmek, müzakere sürecine yönelik her türlü imkana ilişkin soru işaretleri doğurmak, müzakere sürecine dayalı herhangi bir çözümü imkansız ve anlamsız kılmak için" dedi.'ABD, Ukrayna'da barışa ihtiyaç duymuyor'ABD Dışişleri Bakanlığı'nın provokatif ve çatışmayı kışkırtıcı bir açıklama olduğunu söyleyen Zaharova, ABD'nin Ukrayna'da tohumlarını attığı kaosu yönetemediğinin daha net bir şekilde görülmeye başladığını vurguladı.Batı dünyasının gerilimin daha fazla tırmanması için her türlü çabayı sarf ettiğine de dikkat çeken Dışişleri Sözcüsü, ABD'nin Ukrayna'da barışa ihtiyaç duymadığını ifade etti.'Ukrayna ordusu, sivillerin Azovstal bölgesinde kalması için her şeyi yapıyor'Zaharova, Ukrayna ordusunun sivillerin Azovstal çelik fabrikasının bulunduğu bölgede kalması için her şeyi yaptığına dikkat çekerek bunun 'canlı kalkan' taktiğinin devamı olduğunu belirtti.Azovstal bölgesinde Ukrayna ordusuyla bağlantılı olmayan kişilerin bulunduğunu gösteren verilere sahip olduklarını anlatan Zaharova, Kiev'in Rusya'yı sivillerin Azovstal'den çıkışını engellemekle suçlamasına cevaben Azovstal'den çıkış yolunun isteyen herkes için açık olduğunun altını çizdi.

