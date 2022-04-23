https://tr.sputniknews.com/20220423/biden-yine-boslukla-el-sikisti-1055788120.html

Biden yine 'boşlukla' el sıkıştı

Biden yine 'boşlukla' el sıkıştı

ABD Başkanı Biden'ın katıldığı bir etkinlikte konuşma yapmasının ardından kimseyle el sıkışamaması gündem oldu. 23.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-23T03:07+0300

2022-04-23T03:07+0300

2022-04-23T03:07+0300

dünya

joe biden

el sıkışma

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ABD Başkanı Joe Biden'ın etrafında kimse olmadığı halde tokalaşmak için elini kaldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Yayınlanan görüntülerde, Biden'ın Washington'da gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı konuşmasının ardından kürsüden ayrılırken el sıkışıyormuş gibi hareketler yaptığı ancak etrafında kimsenin olmadığı görüldü.Bir süre şaşkın bakışlar altında el sıkışacak birini arayan Biden'ın daha sonra sahneden inmeye yöneldiği görüldü. Biden'ın farklı tokalaşma biçimleri daha önce de kamuoyuna yansımıştı.

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2022

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joe biden, el sıkışma