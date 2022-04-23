https://tr.sputniknews.com/20220423/biden-yine-boslukla-el-sikisti-1055788120.html
Biden yine 'boşlukla' el sıkıştı
Biden yine 'boşlukla' el sıkıştı
ABD Başkanı Biden'ın katıldığı bir etkinlikte konuşma yapmasının ardından kimseyle el sıkışamaması gündem oldu. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T03:07+0300
2022-04-23T03:07+0300
2022-04-23T03:07+0300
dünya
joe biden
el sıkışma
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ABD Başkanı Joe Biden'ın etrafında kimse olmadığı halde tokalaşmak için elini kaldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Yayınlanan görüntülerde, Biden'ın Washington'da gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı konuşmasının ardından kürsüden ayrılırken el sıkışıyormuş gibi hareketler yaptığı ancak etrafında kimsenin olmadığı görüldü.Bir süre şaşkın bakışlar altında el sıkışacak birini arayan Biden'ın daha sonra sahneden inmeye yöneldiği görüldü. Biden'ın farklı tokalaşma biçimleri daha önce de kamuoyuna yansımıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
joe biden, el sıkışma
Biden yine 'boşlukla' el sıkıştı
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ABD Başkanı Biden'ın katıldığı bir etkinlikte konuşma yapmasının ardından kimseyle el sıkışamaması gündem oldu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın etrafında kimse olmadığı halde tokalaşmak için elini kaldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Yayınlanan görüntülerde, Biden'ın Washington'da gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı konuşmasının ardından kürsüden ayrılırken el sıkışıyormuş gibi hareketler yaptığı ancak etrafında kimsenin olmadığı görüldü.
Bir süre şaşkın bakışlar altında el sıkışacak birini arayan Biden'ın daha sonra sahneden inmeye yöneldiği görüldü. Biden'ın farklı tokalaşma biçimleri daha önce de kamuoyuna yansımıştı.