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https://tr.sputniknews.com/20220423/bosna-hersekte-57-buyuklugunde-deprem-ilk-belirlemelere-gore-1-kisi-oldu-3-kisi-yaralandi-1055788220.html
Bosna Hersek’te 5.7 büyüklüğünde deprem: İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bosna Hersek’te 5.7 büyüklüğünde deprem: İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
bosna hersek
deprem
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Stolac Devlet Hastanesince yapılan açıklamaya göre, 5.7 büyüklüğündeki depremde Stolac'da 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.Mostar Doktor Safet Mujic Kanton Hastanesince yapılan açıklamada ise depremde 1994 doğumlu bir kişinin vefat ettiği açıklandı.
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Bosna Hersek’te 5.7 büyüklüğünde deprem: İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

03:25 23.04.2022 (güncellendi: 04:15 23.04.2022)
© İHA / OSMAN HODZİCBosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© İHA / OSMAN HODZİC
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Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Stolac Devlet Hastanesince yapılan açıklamaya göre, 5.7 büyüklüğündeki depremde Stolac'da 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Mostar Doktor Safet Mujic Kanton Hastanesince yapılan açıklamada ise depremde 1994 doğumlu bir kişinin vefat ettiği açıklandı.
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