https://tr.sputniknews.com/20220423/bosna-hersekte-57-buyuklugunde-deprem-ilk-belirlemelere-gore-1-kisi-oldu-3-kisi-yaralandi-1055788220.html
Bosna Hersek’te 5.7 büyüklüğünde deprem: İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bosna Hersek’te 5.7 büyüklüğünde deprem: İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T03:25+0300
2022-04-23T03:25+0300
2022-04-23T04:15+0300
dünya
bosna hersek
deprem
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Stolac Devlet Hastanesince yapılan açıklamaya göre, 5.7 büyüklüğündeki depremde Stolac'da 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.Mostar Doktor Safet Mujic Kanton Hastanesince yapılan açıklamada ise depremde 1994 doğumlu bir kişinin vefat ettiği açıklandı.
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Bosna Hersek’te 5.7 büyüklüğünde deprem: İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
03:25 23.04.2022 (güncellendi: 04:15 23.04.2022) Abone ol
Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Stolac Devlet Hastanesince yapılan açıklamaya göre, 5.7 büyüklüğündeki depremde Stolac'da 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Mostar Doktor Safet Mujic Kanton Hastanesince yapılan açıklamada ise depremde 1994 doğumlu bir kişinin vefat ettiği açıklandı.