Sosyal medyada 'yatırım danışmanlığı' yalanıyla 27 bin lira dolandırıldı

"Abi dediğim kişi yerine aslında onun hesabını ele geçiren dolandırıcı ile yazışıyormuşum. İlk başta hesap numarasına 3 bin lira gönderdim. Sonra eşime yurt dışına para aktarılamadığını söyleyerek 12 bin 960 lira daha yatırmasını istemiş. Eşimi de inandırmış. Bizi öyle bir sıkıştırdılar ki para bulmanın peşine düştük. Maaş aldığım bankadan ve kredi kartlarından zor da olsa parayı bir araya getirip yolladık. Eşimi bir daha arayıp '11 bin lira daha gönderin, bu son' dediler. Bunu da gönderdiğimizde toplu para yatacakmış hesabımıza. Aradan bir süre geçtikten sonra muhasebe şefi olduğunu söyleyen başka biriyle görüşmeye başladık. Kimlik ve sözde kişisel telefonunu gönderdi. Yeminler filan etti. Bankadan çektiğim parayı gönderdim. Para yatıracaklar diye hesap numaramı verdim ama onlar eşime yine 'Yurt dışına para aktarılamıyor, 15 bin lira daha yatırın' deyince anladık."