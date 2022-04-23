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https://tr.sputniknews.com/20220423/sosyal-medyada-yatirim-danismanligi-yalaniyla-27-bin-lira-dolandirildi-1055795466.html
Sosyal medyada 'yatırım danışmanlığı' yalanıyla 27 bin lira dolandırıldı
Sosyal medyada 'yatırım danışmanlığı' yalanıyla 27 bin lira dolandırıldı
Yalova'da, tanıdığı bir iş insanının sosyal medya hesabını ele geçiren şüphelilere "yatırım danışmanlığı" yalanıyla 27 bin lirasını kaptırdığını iddia eden... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T18:25+0300
2022-04-23T18:25+0300
ekonomi
türkiye
dolandırıcılık
danışmanlık
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Yatırım tavsiyesi veren bu hesapla, kredi borçlarını ödemek için iletişime geçtiğini ve verilen numarayı aradığını belirten Korkusuz, şöyle konuştu:'Herkes buna dikkat etsin'Okul dışında kalan vaktini kanser olan babasına bakmakla geçirdiğini dile getiren Korkusuz, bu süreçte babasına kan vermek için çaba gösterirken dolandırıcıların isteklerini karşılamaya çalıştığını anlattı.Dolandırıcılara 27 bin lira gönderdiğini ifade eden Korkusuz, şüphelilerle yaptığı yazışmalar ve banka dekontlarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.Bu tür olaylara karşı sosyal medya kullanıcılarına uyarılarda bulunan Korkusuz, şunları kaydetti:
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türkiye, dolandırıcılık, danışmanlık

Sosyal medyada 'yatırım danışmanlığı' yalanıyla 27 bin lira dolandırıldı

18:25 23.04.2022
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Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© AA
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Yalova'da, tanıdığı bir iş insanının sosyal medya hesabını ele geçiren şüphelilere "yatırım danışmanlığı" yalanıyla 27 bin lirasını kaptırdığını iddia eden kadın, şikayetçi oldu.
Yatırım tavsiyesi veren bu hesapla, kredi borçlarını ödemek için iletişime geçtiğini ve verilen numarayı aradığını belirten Korkusuz, şöyle konuştu:
"Abi dediğim kişi yerine aslında onun hesabını ele geçiren dolandırıcı ile yazışıyormuşum. İlk başta hesap numarasına 3 bin lira gönderdim. Sonra eşime yurt dışına para aktarılamadığını söyleyerek 12 bin 960 lira daha yatırmasını istemiş. Eşimi de inandırmış. Bizi öyle bir sıkıştırdılar ki para bulmanın peşine düştük. Maaş aldığım bankadan ve kredi kartlarından zor da olsa parayı bir araya getirip yolladık. Eşimi bir daha arayıp '11 bin lira daha gönderin, bu son' dediler. Bunu da gönderdiğimizde toplu para yatacakmış hesabımıza. Aradan bir süre geçtikten sonra muhasebe şefi olduğunu söyleyen başka biriyle görüşmeye başladık. Kimlik ve sözde kişisel telefonunu gönderdi. Yeminler filan etti. Bankadan çektiğim parayı gönderdim. Para yatıracaklar diye hesap numaramı verdim ama onlar eşime yine 'Yurt dışına para aktarılamıyor, 15 bin lira daha yatırın' deyince anladık."

'Herkes buna dikkat etsin'

Okul dışında kalan vaktini kanser olan babasına bakmakla geçirdiğini dile getiren Korkusuz, bu süreçte babasına kan vermek için çaba gösterirken dolandırıcıların isteklerini karşılamaya çalıştığını anlattı.
Dolandırıcılara 27 bin lira gönderdiğini ifade eden Korkusuz, şüphelilerle yaptığı yazışmalar ve banka dekontlarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
Bu tür olaylara karşı sosyal medya kullanıcılarına uyarılarda bulunan Korkusuz, şunları kaydetti:
"İnsanların zaaflarını kullanıyorlar. Şu ana kadar böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. Giden paranın dışında düştüğüm o durum zoruma gidiyor. Bu işin okumuşluğu yok. İyi niyetten kaynaklı. Çok sıkışık olduğum için böyle bir yola başvurdum. Yoksa çok para kazanmak değildi amacım. Bu bana çok büyük bir ders oldu. Herkes buna dikkat etsin."
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