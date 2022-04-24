https://tr.sputniknews.com/20220424/bm-erdogan-birlesmis-milletler-genel-sekreteri-guterresi-25-nisan-pazartesi-gunu-kabul-edecek-1055801759.html
BM: Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i 25 Nisan pazartesi günü kabul edecek
BM: Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i 25 Nisan pazartesi günü kabul edecek
Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Guterres'i 25 Nisan pazartesi günü kabul edeceği... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T05:34+0300
2022-04-24T05:34+0300
2022-04-24T05:34+0300
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birleşmiş milletler (bm), türkiye, recep tayyip erdoğan, guterres, antonio guterres
BM: Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i 25 Nisan pazartesi günü kabul edecek
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Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Guterres'i 25 Nisan pazartesi günü kabul edeceği bildirildi.