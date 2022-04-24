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BM: Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i 25 Nisan pazartesi günü kabul edecek
BM: Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i 25 Nisan pazartesi günü kabul edecek
Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Guterres'i 25 Nisan pazartesi günü kabul edeceği... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
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birleşmiş milletler (bm), türkiye, recep tayyip erdoğan, guterres, antonio guterres

BM: Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i 25 Nisan pazartesi günü kabul edecek

05:34 24.04.2022
© AA / Atılgan ÖzdilErdoğan ile Guterres ile görüştü
Erdoğan ile Guterres ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© AA / Atılgan Özdil
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Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Guterres'i 25 Nisan pazartesi günü kabul edeceği bildirildi.
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