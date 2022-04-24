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https://tr.sputniknews.com/20220424/chp-lideri-kilicdaroglundan-sehit-ailelerine-taziye-telefonu-1055810135.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerinin ailelerini arayarak başsağlığı diledi. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T17:34+0300
2022-04-24T17:34+0300
türkiye
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
şehit
şehit aileleri
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Teğmen Kaan Kanlıkuyu, Üsteğmen Ömer Delibaş ve Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon’un ailelerini telefonla aradı. Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
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cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, şehit, şehit aileleri

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

17:34 24.04.2022
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© AA
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerinin ailelerini arayarak başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Teğmen Kaan Kanlıkuyu, Üsteğmen Ömer Delibaş ve Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon’un ailelerini telefonla aradı. Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
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