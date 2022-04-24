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https://tr.sputniknews.com/20220424/kilicdaroglu-esiyle-birlikte-4-aydir-elektrigi-kesik-olan-3-cocuklu-bir-aileyi-ziyaret-etti-1055800136.html
Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte 4 aydır elektriği kesik olan 3 çocuklu bir aileyi ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte 4 aydır elektriği kesik olan 3 çocuklu bir aileyi ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4 aydır elektriği kesik olan bir aileyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "4 aydır elektriği kesik... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T00:50+0300
2022-04-24T00:50+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
selvi kılıçdaroğlu
elektrik
elektrik kesintisi
aile
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde 4 aydır evlerinin elektriği kesik olan 3 çocuklu Demir ailesini ziyaret etti.Kılıçdaroğlu ve eşi, ziyaretin ardından evin annesi Güllü Demir ile kameraların karşısına geçti. Toplumun vicdanını ayağa kaldırmak istediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi ziyaret ettik. 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten derinden üzen söylemiş olduğu söz. 'Bugün 23 Nisan, bütün arkadaşları okula gidiyor, eğleniyor, şarkılar söylüyor ama benim oğlum ağladı, evde. Niye televizyonumuz yok, niye ışığımız yok' diye. Değerli arkadaşlar, eğer bu milletin bir parça vicdanı varsa, elektriği kesilen 4 milyon abonenin hangi şartlarda yaşadığını bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.'Bize sabır diliyorlar, 'Sabredin, susun' diyorlar, ama benim 3 çocuğum sabırlı olamaz'3 çocuk annesi Güllü Demir ise şöyle konuştu:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, selvi kılıçdaroğlu, elektrik, elektrik kesintisi, aile

Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte 4 aydır elektriği kesik olan 3 çocuklu bir aileyi ziyaret etti

00:50 24.04.2022
© DHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4 aydır elektriği kesik olan bir aileyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi ziyaret ettik. 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten derinden üzen anlar oldu" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4 aydır elektriği kesik olan bir aileyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, 4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi ziyaret ettik. 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten derinden üzen anlar oldu dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© DHA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4 aydır elektriği kesik olan bir aileyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi ziyaret ettik. 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten derinden üzen anlar oldu" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde 4 aydır evlerinin elektriği kesik olan 3 çocuklu Demir ailesini ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu ve eşi, ziyaretin ardından evin annesi Güllü Demir ile kameraların karşısına geçti. Toplumun vicdanını ayağa kaldırmak istediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi ziyaret ettik. 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten derinden üzen söylemiş olduğu söz. 'Bugün 23 Nisan, bütün arkadaşları okula gidiyor, eğleniyor, şarkılar söylüyor ama benim oğlum ağladı, evde. Niye televizyonumuz yok, niye ışığımız yok' diye. Değerli arkadaşlar, eğer bu milletin bir parça vicdanı varsa, elektriği kesilen 4 milyon abonenin hangi şartlarda yaşadığını bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

'Bize sabır diliyorlar, 'Sabredin, susun' diyorlar, ama benim 3 çocuğum sabırlı olamaz'

3 çocuk annesi Güllü Demir ise şöyle konuştu:
"Bize sabır diliyorlar. 'Sabredin, susun' diyorlar. Ama biz sabredemeyiz. Benim 3 çocuğum sabırlı olmaz. Çocuğumun süt içmesi gerekiyor. Elektrikte oturması gerekiyor. Benim gibi çok arkadaş var. Ben sadece benim adıma değil hepsinin sesi olmak istiyorum. Hükümetin de bize el uzatmasını istiyorum. Eğer benim devletim, dışarıdan gelen Suriyeliye her şeyi yapıyorsa, benim milletime de yapması, bizlere de koşması lazım. Her şey ateş pahası hiçbir şeye el süremiyoruz. Bir yerden veriliyorsa iki yerden alınıyor. Benim hükümete tek söylemek istediğim, ellerini çocuklarımıza uzatsın. Bizim çocuklarımızı karanlıktan çıkartıp, çocuklarımıza ışık olsunlar."
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