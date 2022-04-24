https://tr.sputniknews.com/20220424/kilicdaroglu-esiyle-birlikte-4-aydir-elektrigi-kesik-olan-3-cocuklu-bir-aileyi-ziyaret-etti-1055800136.html

Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte 4 aydır elektriği kesik olan 3 çocuklu bir aileyi ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte 4 aydır elektriği kesik olan 3 çocuklu bir aileyi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4 aydır elektriği kesik olan bir aileyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "4 aydır elektriği kesik... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T00:50+0300

2022-04-24T00:50+0300

2022-04-24T00:50+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

selvi kılıçdaroğlu

elektrik

elektrik kesintisi

aile

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde 4 aydır evlerinin elektriği kesik olan 3 çocuklu Demir ailesini ziyaret etti.Kılıçdaroğlu ve eşi, ziyaretin ardından evin annesi Güllü Demir ile kameraların karşısına geçti. Toplumun vicdanını ayağa kaldırmak istediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi ziyaret ettik. 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten derinden üzen söylemiş olduğu söz. 'Bugün 23 Nisan, bütün arkadaşları okula gidiyor, eğleniyor, şarkılar söylüyor ama benim oğlum ağladı, evde. Niye televizyonumuz yok, niye ışığımız yok' diye. Değerli arkadaşlar, eğer bu milletin bir parça vicdanı varsa, elektriği kesilen 4 milyon abonenin hangi şartlarda yaşadığını bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.'Bize sabır diliyorlar, 'Sabredin, susun' diyorlar, ama benim 3 çocuğum sabırlı olamaz'3 çocuk annesi Güllü Demir ise şöyle konuştu:

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, selvi kılıçdaroğlu, elektrik, elektrik kesintisi, aile