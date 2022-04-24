Türkiye
CANLI | Zelenskiy: Kiev, Rusya'nın çözüm önerisine verilecek yanıt üzerinde çalışıyor
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220424/lubnanda-60-siginmaciyi-tasiyan-tekne-batti-bir-kisi-hayatini-kaybetti-27-kisi-araniyor-1055800565.html
Lübnan'da 60 sığınmacıyı taşıyan tekne battı: Bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi aranıyor
Lübnan'da 60 sığınmacıyı taşıyan tekne battı: Bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi aranıyor
Lübnan'ın Trablus şehri açıklarında 60 sığınmacıyı taşıyan teknenin battığı bildirildi. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T01:31+0300
2022-04-24T01:31+0300
dünya
lübnan
sığınmacı
sığınmacı krizi
sığınmacı botu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055800540_0:15:1201:690_1920x0_80_0_0_10e37ae4002e0168baea9df4b93a4b5b.jpg
Lübnan Kızılhaç'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İçinde 60 kişinin bulunduğu tekne battı." ifadelerine yer verildi.Teknedekiler için Lübnan Kızılhaç'ın Trablus limanına 7 ambulans gönderdiği belirtildi.Açıklamada, Lübnan'ın kuzeyinde Trablus kıyısı yakınlarında batan teknedekilerin durumu ve uyruklarıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.Lübnan resmi haber ajansı NNA ise olayda "bir kız çocuğunun öldüğünü ve 27 kişinin kaybolduğunu" duyururken, Lübnan ordusuna bağlı deniz kuvvetlerinin diğer kişileri kurtardığını kaydetti.
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055800540_130:0:1069:704_1920x0_80_0_0_f20b710094ed0306e69f3d6411fa5879.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lübnan, sığınmacı, sığınmacı krizi, sığınmacı botu

Lübnan'da 60 sığınmacıyı taşıyan tekne battı: Bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi aranıyor

01:31 24.04.2022
© AA / Ahmed SalehLübnan'ın Trablus şehri açıklarında 60 sığınmacıyı taşıyan teknenin battığı bildirildi. Trablus limanına gelen çok sayıda Lübnanlı, yakınlarından haber almak için bekledi.
Lübnan'ın Trablus şehri açıklarında 60 sığınmacıyı taşıyan teknenin battığı bildirildi. Trablus limanına gelen çok sayıda Lübnanlı, yakınlarından haber almak için bekledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© AA / Ahmed Saleh
Abone olTelegram
Lübnan'ın Trablus şehri açıklarında 60 sığınmacıyı taşıyan teknenin battığı bildirildi.
Lübnan Kızılhaç'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İçinde 60 kişinin bulunduğu tekne battı." ifadelerine yer verildi.
Teknedekiler için Lübnan Kızılhaç'ın Trablus limanına 7 ambulans gönderdiği belirtildi.
Açıklamada, Lübnan'ın kuzeyinde Trablus kıyısı yakınlarında batan teknedekilerin durumu ve uyruklarıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA ise olayda "bir kız çocuğunun öldüğünü ve 27 kişinin kaybolduğunu" duyururken, Lübnan ordusuna bağlı deniz kuvvetlerinin diğer kişileri kurtardığını kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала