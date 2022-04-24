https://tr.sputniknews.com/20220424/lubnanda-60-siginmaciyi-tasiyan-tekne-batti-bir-kisi-hayatini-kaybetti-27-kisi-araniyor-1055800565.html
Lübnan'da 60 sığınmacıyı taşıyan tekne battı: Bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi aranıyor
Lübnan'da 60 sığınmacıyı taşıyan tekne battı: Bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi aranıyor
Lübnan'ın Trablus şehri açıklarında 60 sığınmacıyı taşıyan teknenin battığı bildirildi. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T01:31+0300
2022-04-24T01:31+0300
2022-04-24T01:31+0300
dünya
lübnan
sığınmacı
sığınmacı krizi
sığınmacı botu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055800540_0:15:1201:690_1920x0_80_0_0_10e37ae4002e0168baea9df4b93a4b5b.jpg
Lübnan Kızılhaç'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İçinde 60 kişinin bulunduğu tekne battı." ifadelerine yer verildi.Teknedekiler için Lübnan Kızılhaç'ın Trablus limanına 7 ambulans gönderdiği belirtildi.Açıklamada, Lübnan'ın kuzeyinde Trablus kıyısı yakınlarında batan teknedekilerin durumu ve uyruklarıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.Lübnan resmi haber ajansı NNA ise olayda "bir kız çocuğunun öldüğünü ve 27 kişinin kaybolduğunu" duyururken, Lübnan ordusuna bağlı deniz kuvvetlerinin diğer kişileri kurtardığını kaydetti.
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055800540_130:0:1069:704_1920x0_80_0_0_f20b710094ed0306e69f3d6411fa5879.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
lübnan, sığınmacı, sığınmacı krizi, sığınmacı botu
Lübnan'da 60 sığınmacıyı taşıyan tekne battı: Bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi aranıyor
Abone ol
Lübnan'ın Trablus şehri açıklarında 60 sığınmacıyı taşıyan teknenin battığı bildirildi.
Lübnan Kızılhaç'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İçinde 60 kişinin bulunduğu tekne battı." ifadelerine yer verildi.
Teknedekiler için Lübnan Kızılhaç'ın Trablus limanına 7 ambulans gönderdiği belirtildi.
Açıklamada, Lübnan'ın kuzeyinde Trablus kıyısı yakınlarında batan teknedekilerin durumu ve uyruklarıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA ise olayda "bir kız çocuğunun öldüğünü ve 27 kişinin kaybolduğunu" duyururken, Lübnan ordusuna bağlı deniz kuvvetlerinin diğer kişileri kurtardığını kaydetti.