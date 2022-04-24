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Mali ve Burkina Faso’da terör saldırıları: 16 ölü, 20 yaralı
Mali ve Burkina Faso’da terör saldırıları: 16 ölü, 20 yaralı
Batı Afrika ülkeleri Mali ve Burkina Faso’da düzenlenen terör saldırılarında toplam 16 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T18:31+0300
2022-04-24T18:31+0300
dünya
burkina faso
mali
saldırı
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Batı Afrika, terör saldırıları ile kana bulandı. Mali ve Burkina Faso’da düzenlenen terör saldırılarında toplam 16 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Burkina Faso’nun kuzeyinde yer alan Soum kentindeki Gaskinde’de bulunan askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda 5’i asker olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Güvenlik kaynakları, saldırı sonucu çok sayıda askerin yaralandığını belirterek, üste önemli derece maddi hasar meydana geldiğini aktarıldı.Mali’de 6 asker hayatını kaybettiMali ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, üç askeri üsse eş zamanlı düzenlenen saldırılarda 6 askerin hayatını kaybettiği, 20 askerin de yaralandığı bildirilerek, teröristlerin Sevare, Niono ve Bapho'daki askeri üslere patlayıcı yüklü araçlarla intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi.Saldırıyı Amadu Kufa tarafından yönetilen terör örgütü El Kaide bağlantılı Macina Kurtuluş Cephesi üstlendi.El Kaide ve IŞİD'e bağlı terör grupları, yıllardır Burkina Faso, Mali ve Nijer'de birçok saldırı düzenleyerek, binlerce kişiyi öldürürken, milyonlarca kişiyi ise yerinden etti.
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burkina faso, mali, saldırı

Mali ve Burkina Faso’da terör saldırıları: 16 ölü, 20 yaralı

18:31 24.04.2022
© AFP 2022Mali'de askeri üsse bombalı saldırı
Mali'de askeri üsse bombalı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© AFP 2022
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Batı Afrika ülkeleri Mali ve Burkina Faso’da düzenlenen terör saldırılarında toplam 16 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.
Batı Afrika, terör saldırıları ile kana bulandı. Mali ve Burkina Faso’da düzenlenen terör saldırılarında toplam 16 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Burkina Faso’nun kuzeyinde yer alan Soum kentindeki Gaskinde’de bulunan askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda 5’i asker olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Güvenlik kaynakları, saldırı sonucu çok sayıda askerin yaralandığını belirterek, üste önemli derece maddi hasar meydana geldiğini aktarıldı.

Mali’de 6 asker hayatını kaybetti

Mali ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, üç askeri üsse eş zamanlı düzenlenen saldırılarda 6 askerin hayatını kaybettiği, 20 askerin de yaralandığı bildirilerek, teröristlerin Sevare, Niono ve Bapho'daki askeri üslere patlayıcı yüklü araçlarla intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıyı Amadu Kufa tarafından yönetilen terör örgütü El Kaide bağlantılı Macina Kurtuluş Cephesi üstlendi.
El Kaide ve IŞİD'e bağlı terör grupları, yıllardır Burkina Faso, Mali ve Nijer'de birçok saldırı düzenleyerek, binlerce kişiyi öldürürken, milyonlarca kişiyi ise yerinden etti.
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