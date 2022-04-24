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https://tr.sputniknews.com/20220424/somalide-bir-restoranda-patlama-6-olu-1055801617.html
Somali'de bir restoranda patlama: 6 ölü
Somali'de bir restoranda patlama: 6 ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir restoranda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T05:28+0300
2022-04-24T05:28+0300
dünya
somali
patlama
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Polis yetkilisi Abdi Mohamud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da Lido Plaj'ındaki bir restoranda intihar saldırısı olduğu tahmin edilen bir patlama meydana geldiğini belirtti. Mohamud, patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını kaydetti.Mohamud, aralarında Somali Polis Komutanı Abdi Hassan Mohamed Hijaar ve milletvekillerin bulunduğu çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin saldırı sırasında restoranda olduğunu söyledi.Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, patlamanın ardından silah sesleri duyulduğu öne sürüldü.Patlamayı henüz üstlenen olmadı.Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.Türkiye, Somali'deki saldırıları kınadıDışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da iftar saatinde bir restorana ve Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönelik terör saldırılarını kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 22 Nisan'da Mogadişu'da bir restorana iftar saatinde yapılan terör saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğinin ve dün Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönelik terör saldırısında 4 çocuğun yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.Yaralanan 4 çocuğun Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, "Bu insanlık dışı terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Menfur saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
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somali, patlama

Somali'de bir restoranda patlama: 6 ölü

05:28 24.04.2022
© İHA / HAMAD ALNAJJARSomali patlama
Somali patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© İHA / HAMAD ALNAJJAR
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir restoranda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Polis yetkilisi Abdi Mohamud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da Lido Plaj'ındaki bir restoranda intihar saldırısı olduğu tahmin edilen bir patlama meydana geldiğini belirtti. Mohamud, patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Mohamud, aralarında Somali Polis Komutanı Abdi Hassan Mohamed Hijaar ve milletvekillerin bulunduğu çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin saldırı sırasında restoranda olduğunu söyledi.
Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, patlamanın ardından silah sesleri duyulduğu öne sürüldü.
Patlamayı henüz üstlenen olmadı.
Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Türkiye, Somali'deki saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da iftar saatinde bir restorana ve Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönelik terör saldırılarını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 22 Nisan'da Mogadişu'da bir restorana iftar saatinde yapılan terör saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğinin ve dün Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönelik terör saldırısında 4 çocuğun yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Yaralanan 4 çocuğun Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, "Bu insanlık dışı terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Menfur saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
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