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https://tr.sputniknews.com/20220424/yargitaydan-emsal-karar-fotokopi-evraka-dayanilarak-hukum-kurulamaz-1055805464.html
Yargıtay’dan emsal karar: Fotokopi evraka dayanılarak hüküm kurulamaz
Yargıtay’dan emsal karar: Fotokopi evraka dayanılarak hüküm kurulamaz
Yargıtay, fotokopi belgeyi dikkate alarak mahkemenin hüküm kuramayacağına karar verdi. Emsal nitelikteki kararla birlikte, bundan sonraki yargılamalarda... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T11:43+0300
2022-04-24T11:43+0300
türkiye
yargıtay
emsal karar
fotokopi
karar
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'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan yargılanan sanık, Asliye Ceza Mahkemesi kararını temyiz etti.Yargıtay 8. Ceza Dairesi, fotokopi belgeyi dikkate alarak karar veren mahkeme hükmünü bozdu. Yargıtay kararında şöyle denildi:
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yargıtay, emsal karar, fotokopi, karar

Yargıtay’dan emsal karar: Fotokopi evraka dayanılarak hüküm kurulamaz

11:43 24.04.2022
© AAYargıtay
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© AA
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Yargıtay, fotokopi belgeyi dikkate alarak mahkemenin hüküm kuramayacağına karar verdi. Emsal nitelikteki kararla birlikte, bundan sonraki yargılamalarda fotokopi belgeler dikkate alınmayacak.
'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan yargılanan sanık, Asliye Ceza Mahkemesi kararını temyiz etti.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, fotokopi belgeyi dikkate alarak karar veren mahkeme hükmünü bozdu. Yargıtay kararında şöyle denildi:
"Dosya içerisinde bulunan soruşturma aşamasına ilişkin belge ve tutanakların onaysız fotokopi olduğu ortadadır. İlgili evrakların aslı ya da onaylı örnekleri denetime imkan verecek şekilde dosyada bulundurulmadan ve kesinleşen dava dosyası getirtilmeden eksik araştırma ile yazılı şekilde hükümler kurulması yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."
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