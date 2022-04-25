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Drogba, başkanlık seçimini kaybetti
Drogba, başkanlık seçimini kaybetti
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen, Chelsea ve Marsilya'nın efsane ismi Didier Drogba, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerini kaybetti. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T14:02+0300
2022-04-25T14:33+0300
spor
didier drogba
fildişi sahili
oy
seçim
federasyon
mağlubiyet
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Dünya futbolunun efsanelerinden eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba, ülkesinin federasyon başkanlığı seçiminde büyük bir şok yaşadı. Fildişi Sahili Futbol Federasyonu başkanlığı için aday olan efsane isim, sadece 21 oy aldı.Drogba; Kerozen, Emma Lohoues ve Emmanuel Eboue gibi eski oyun arkadaşlarından destek aldı ancak beklenen olmadı ve ilk turda elendi.Seçim sonuçlarına göre Idriss Diallo 59 oyla başkan seçilirken, diğer aday Sory Diabate ise 50 oy aldı.Drogba'nın adaylığı geçen yıl da gündeme gelmiş ve tartışma konusu olmuştu. Ünlü yıldızın adaylık konusunda kulüplerden ve diğer futbol yapılarından gerekli desteği alamadığı biliniyor.Fildişi Sahili devlet TV kanalı, bu haftanın başlarında diğer iki aday arasında canlı yayınlanan tartışmaya Drogba'nın katılmak istemediğini, tartışma programının bu yüzden 2 adayla yapıldığını açıklamıştı. Öte yandan ülke, gelecek yıl düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası finaline ev sahipliği yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20200509/drogba-ligue-1de-son-20-yilin-en-iyi-forveti-secildi-1042006556.html
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didier drogba, fildişi sahili, oy, seçim, federasyon, mağlubiyet

Drogba, başkanlık seçimini kaybetti

14:02 25.04.2022 (güncellendi: 14:33 25.04.2022)
© AP PhotoDidier Drogba
Didier Drogba - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© AP Photo
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Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen, Chelsea ve Marsilya'nın efsane ismi Didier Drogba, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerini kaybetti.
Dünya futbolunun efsanelerinden eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba, ülkesinin federasyon başkanlığı seçiminde büyük bir şok yaşadı.
Fildişi Sahili Futbol Federasyonu başkanlığı için aday olan efsane isim, sadece 21 oy aldı.
Drogba; Kerozen, Emma Lohoues ve Emmanuel Eboue gibi eski oyun arkadaşlarından destek aldı ancak beklenen olmadı ve ilk turda elendi.
Seçim sonuçlarına göre Idriss Diallo 59 oyla başkan seçilirken, diğer aday Sory Diabate ise 50 oy aldı.
Drogba'nın adaylığı geçen yıl da gündeme gelmiş ve tartışma konusu olmuştu. Ünlü yıldızın adaylık konusunda kulüplerden ve diğer futbol yapılarından gerekli desteği alamadığı biliniyor.
Fildişi Sahili devlet TV kanalı, bu haftanın başlarında diğer iki aday arasında canlı yayınlanan tartışmaya Drogba'nın katılmak istemediğini, tartışma programının bu yüzden 2 adayla yapıldığını açıklamıştı.
Öte yandan ülke, gelecek yıl düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası finaline ev sahipliği yapacak.
Didier Drogba - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2020
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