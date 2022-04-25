https://tr.sputniknews.com/20220425/fahrettin-altundan-1915-paylasimi-bu-tarihin-acisi-bize-aittir-ve-hala-kalbimizdedir-1055813841.html

Fahrettin Altun'dan 1915 paylaşımı: Bu tarihin acısı bize aittir ve hala kalbimizdedir

Fahrettin Altun'dan 1915 paylaşımı: Bu tarihin acısı bize aittir ve hala kalbimizdedir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1915'te yaşanan olaylara ilişkin, "Bu tarihin acısı bize aittir ve hala kalbimizdedir. Ortak acımızı sürekli... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T00:22+0300

2022-04-25T00:22+0300

2022-04-25T00:22+0300

türkiye

fahrettin altun

1915 olayları

1915 ermeni olayları

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Türkiye'yi sözde "soykırım" ile suçlayan devletlerin ortak yanının, hepsinin de son yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'na karşı şiddeti teşvik etmeleri ve terör örgütlerini desteklemeleri olduğuna dikkati çekti.Bu ülkelerin, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki çeşitli etnik ve dini gruplar arasına nefret aşılamayı planlasa da başarılı olamadığını hatırlatan Altun, bunların bütün çabalarının, Osmanlı'yı içeriden çökertmek amacıyla iç bölünmeler yaratmak olduğunu vurguladı.Bu ülkelerin, kendi azınlıklarını sistematik olarak haklarından mahrum bıraktığını anımsatan Altun, bunların, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki etnik ve kültürel zenginliğe karşı giriştikleri sabotaj ve provokasyon girişimlerinin, kendi azınlıklarını haklarından mahrum bırakma stratejilerinin bir parçası olduğuna işaret etti.Birinci Dünya Savaşı'nın, en büyük acıları, emperyalist Avrupalı güçlerin saldırısına uğrayan toplumlara yaşattığının altının çizen Altun, savaş sırasında Balkanlar'da işlenen korkunç katliamlar ve suçların bu gerçeğin önemli bir kanıtı olduğunu vurguladı.Altun, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tarihteki acı hatıraları da anmak için mümkün olan her adımı attığını hatırlatan Altun, "Diğer taraftan bir insanlık trajedisini utanmadan siyasileştirmeye yönelik bütün girişimlere karşı da mücadele etmiştir. Biz, bu tür girişimleri asla kabul etmeyeceğiz ve her zaman bölgemizde barışı tesis etmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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