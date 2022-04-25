https://tr.sputniknews.com/20220425/lavrov-nukleer-savas-riski-gercektir-bu-tehlike-kucumsenmemeli-1055843275.html
Lavrov: Nükleer savaş riski gerçektir, bu tehlike küçümsenmemeli
Lavrov: Nükleer savaş riski gerçektir, bu tehlike küçümsenmemeli
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer savaş risklerinin şu anda oldukça önemli olduklarını, bu tehlikenin hafife alınmaması gerektiğini, fakat aynı... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T23:04+0300
2022-04-25T23:04+0300
2022-04-25T23:56+0300
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sergey lavrov
iran nükleer anlaşması
nükleer savaş
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pervıy Kanal televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Geçtiğimiz ocak ayında 'nükleer beşli' ülkelerinin nükleer savaşın kabul edilemezliği tezini bir kez daha doğruladığını hatırlatan Lavrov, “Bu bizim ilkesel pozisyonumuz. Ona dayanarak hareket ediyoruz. Ve şimdi sizin de saygın siyaset bilimcilere atıfta bulunarak söylediğiniz gibi, riskler gerçekten çok, çok önemli iken birilerinin onları yapay olarak şişirmesini hiç istemezdim, oysa bunu isteyen çok kişi var. Tehlike ciddi, tehlike gerçek, hafife alınmamalı” diye konuştu. 'Ukrayna’ya sunulan yenilenmiş sözleşmede Kiev’in notları dikkate alındı, Ukrayna’dan hala yanıt yok’Rusya’nın Ukrayna’ya teslim ettiği yenilenmiş sözleşmede Kiev’in notlarını dikkate aldığına dikkat çeken Lavrov, ancak sunduğu tekliflerine Ukrayna’dan bir haftadır yanıt gelmediğini vurguladı.Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in Rusya’nın tekliflerini görmediğini açıklamasının ardından Rus tarafının bunu Ukraynalı müzakerecilere sorduğunu aktaran Lavrov, onlardan ise ‘Zelenskiy’in her halde buna zamanı olmadığı, yanıt vermesinin uzun sürdüğü’ şeklinde bir yanıt geldiğini anlattı ve ekledi:Lavrov, "ABD açıkça NATO'nın 'savunma hattını' Güney Çin Denizi'ne taşımayı planlıyor" dedi.
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sergey lavrov, iran nükleer anlaşması, nükleer savaş, nükleer, rusya, ukrayna
Lavrov: Nükleer savaş riski gerçektir, bu tehlike küçümsenmemeli
23:04 25.04.2022 (güncellendi: 23:56 25.04.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer savaş risklerinin şu anda oldukça önemli olduklarını, bu tehlikenin hafife alınmaması gerektiğini, fakat aynı zamanda bu tehdidi yapay olarak şişirmeye hazır birçok kişi olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pervıy Kanal televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Geçtiğimiz ocak ayında 'nükleer beşli' ülkelerinin nükleer savaşın kabul edilemezliği tezini bir kez daha doğruladığını hatırlatan Lavrov, “Bu bizim ilkesel pozisyonumuz. Ona dayanarak hareket ediyoruz. Ve şimdi sizin de saygın siyaset bilimcilere atıfta bulunarak söylediğiniz gibi, riskler gerçekten çok, çok önemli iken birilerinin onları yapay olarak şişirmesini hiç istemezdim, oysa bunu isteyen çok kişi var. Tehlike ciddi, tehlike gerçek, hafife alınmamalı” diye konuştu.
'Ukrayna’ya sunulan yenilenmiş sözleşmede Kiev’in notları dikkate alındı, Ukrayna’dan hala yanıt yok’
Rusya’nın Ukrayna’ya teslim ettiği yenilenmiş sözleşmede Kiev’in notlarını dikkate aldığına dikkat çeken Lavrov, ancak sunduğu tekliflerine Ukrayna’dan bir haftadır yanıt gelmediğini vurguladı.
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in Rusya’nın tekliflerini görmediğini açıklamasının ardından Rus tarafının bunu Ukraynalı müzakerecilere sorduğunu aktaran Lavrov, onlardan ise ‘Zelenskiy’in her halde buna zamanı olmadığı, yanıt vermesinin uzun sürdüğü’ şeklinde bir yanıt geldiğini anlattı ve ekledi:
“Bu, Zelenskiy’nin her zaman barışı tercih ettiğini coşkuyla anlatırken aslında müzakerelere nasıl baktığını bir kez daha gösteriyor.”
Lavrov, "ABD açıkça NATO'nın 'savunma hattını' Güney Çin Denizi'ne taşımayı planlıyor" dedi.