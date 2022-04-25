https://tr.sputniknews.com/20220425/polis-memurunun-kafasina-cisim-atarak-olumune-neden-olan-zanli-tutuklandi--1055817084.html
Polis memurunun kafasına cisim atarak ölümüne neden olan zanlı tutuklandı
Polis memurunun kafasına cisim atarak ölümüne neden olan zanlı tutuklandı
Fatih’te polis memuru Zafer Mat’ı kafasına bir cisim atarak ölümüne yo açan şüpheli Burhan B., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T05:12+0300
2022-04-25T05:12+0300
2022-04-25T05:12+0300
türkiye
fatih
cisim
öldürme
polis
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Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rifai Sokak'ta Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Zafer Mat ve beraberindeki polisler bir şahsı yakalamak için bir binanın önünde beklemeye başladı. Bu sırada aranan şahıs tarafından polis memuru Zafer Mat'a doğru bir cisim atıldı. Atılan cismin başına isabet etmesi sonucunda Zafer Mat merdivenlerden yere düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Zanlı Burhan B.’nin hırsızlık, cinsel istismar, kasten yaralama, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olmak üzere 16 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Zanlı, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan şüpheli Burhan B. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlı, Sulh Ceza Hakimliğince 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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fatih, cisim, öldürme, polis
Polis memurunun kafasına cisim atarak ölümüne neden olan zanlı tutuklandı
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Fatih’te polis memuru Zafer Mat’ı kafasına bir cisim atarak ölümüne yo açan şüpheli Burhan B., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rifai Sokak'ta Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Zafer Mat ve beraberindeki polisler bir şahsı yakalamak için bir binanın önünde beklemeye başladı.
Bu sırada aranan şahıs tarafından polis memuru Zafer Mat'a doğru bir cisim atıldı. Atılan cismin başına isabet etmesi sonucunda Zafer Mat merdivenlerden yere düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zanlı Burhan B.’nin hırsızlık, cinsel istismar, kasten yaralama, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olmak üzere 16 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.
Zanlı, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan şüpheli Burhan B. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlı, Sulh Ceza Hakimliğince 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.